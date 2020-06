Tímea, aki közgazdászból lett bútorfestő

A vágyaihoz közelebb álló hivatást választott magának.

A boon.hu szerint szülői tanácsra lett közgazdász Hutkai Tímea. Aztán tizenhat éven keresztül dolgozott a szakmájában.

Négy évvel ezelőtt, nagymamája halála után azonban felmondott a munkahelyén. Először a családi vállalkozásban üzemeltetett kemping bungalóit dekorálta ki. Mesterét, a népi iparművész Budai Katalint Bakonynánán ismerte meg egy bútorfestő táborban.

– Innentől kezdve nem volt megállás, amióta oda elmentem, csak ezzel foglalkozom, ez lett a munkám, a hivatásom – meséli Hutkai Tímea, akivel a megye több fesztiválján vagy vásárján találkozhattak már az olvasók.

A kezdetek

Egy tulipános ládát örökölt a nagymamájától, azt mesélte, már gyermekkorában is ez volt a kedvence. Sokat kérdezte róla, tetszettek neki a ráfestett motívumok, érdekesnek tűnt, hogy mit tarthattak egykor benne az emberek.

A szakma alapjait Budai Katalin mellett erdélyi mesterektől is tanulta. Rendszeresen jár Székelyföldre, ahol a bútorfestés mellett a különböző tájegységek motívumaival is megismerkedett. A hagyományos porfestékkel való technikát is ott ismerte meg, szívesen használja ezt is munkája során.

Hutkai Tímea családja nem áll távol a mesterségektől. Egyik testvére, Roland bútor­asztalosként, míg másik öccse, Henrik díszműkovácsként dolgozik. Így a festett ládák is családi vállalkozásban készülnek, testvérei ki tudják segíteni nővérüket új szakmájában.

– Szeretném elérni a Népi Iparművész címet, ehhez zsűriztetnem kell. Több értékelési szempont van, elsőként a festett tükörrámám kapta meg a Hagyományos Míves Termék címet. A második zsűrizésre egy kalotaszegi mintakinccsel festett kelengyés ládát vittem, aminek alapjait a testvéreim készítették, ez a szakmai grémium előtt Hagyományos Mesterremek címet kapott – tette hozzá Tímea.

Kalotaszegi motívumok

Azt mondja, szívesen alkot a kalotaszegi motívumkincsekből, ez áll szívéhez a legközelebb. De a térség különlegességeivel is örömmel foglalkozik, a megyaszói festett templomkazetták többször megihlették már. Az 1700-as években készült mestermunka eredetijét is volt szerencséje a Herman Ottó Múzeumban megtekinteni, munkája során rendszeresen felhasználja ezeket a motívumokat a saját képére alakítva.

– Fontos, hogy szülőhelyem kincseit is bemutassam a nagyközönségnek, Tokaj-Hegyalja ezekben is különleges és csodálatos, szeretném, ha az én munkáimon keresztül is megismernék mindezt az emberek – mondta Hutkai Tímea, aki persze nem csak bútorokat vagy ládákat fest. Sokan keresik fel ajándéktáblák, ékszeres dobozok vagy épp házi áldás készítése miatt, de volt már olyan, hogy régi bölcsőt újított fel.

Tokajt képviselte

– Az elmúlt időszakban igés táblák festése miatt kerestek sokan, de amit fából el lehet készíteni, azt megpróbálom megfesteni, és a vevő kérésének megfelelni – tette hozzá Tímea, aki tavaly Tokajt képviselte a német testvértelepülés, Oestrich-Winkel adventi vásárán, s Varsóban is bemutatkozott. A vírushelyzet előtt felkérték, vegyen részt Kapolcson a Művészetek Völgye fesztiválon, és a fővárosban a Mesterségek Ünnepén. Ezek a vírushelyzet miatt várhatóan elmaradnak, de fontosnak tartja a kapcsolattartást azokkal, akiket érdekel a munkája. A Tokaji Múzeumban is különleges tárlatot rendeztek Szakady Kincső nemezkészítővel a napokban. Remélik, hamarosan a nagyközönség előtt is nyitva áll majd a kulturális intézmény, így bárki megnézheti a közös tárlatot.

(A borítóképen: Hutkai Tímea munkái között)