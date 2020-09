Szabadtéri, közösségi élmény volt a piknik mozi

Ebben az évben sajnos a vírushelyzet miatti elővigyázatosságból a falunapi közösségi együttlét öröme nem adatott meg a nagyvenyimieknek. Pedig érthetően vágynak rá az emberek, hiszen minden évben nagy sikerű rendezvényt tartanak a település önállóvá válásának évfordulója alkalmából augusztus első hétvégéjén.

Nagyvenyim

Az Életrevalók című filmalkotás lett annak a lakossági szavazásnak a nyertese, amelyben arra kérték a venyimieket, hogy kilenc lehetséges választási lehetőség közül szavazzanak arra a filmre, amelyet szívesen megnéznének az iskola udvarában berendezett piknik moziban szeptember 12-én, szombaton este 19 órától.

Az iskola udvara szombat estére különleges díszletet kapott a színes izzósorokkal, a nyárutó kellemes időjárását kihasználó beszélgető és piknikező mozinézőkkel. A helyi művelődésszervezés elkötelezettje, Mogyorós Mária, a művelődési ház vezetője a helyszínen, a kapuban fogadta a különleges mozi nézőit. Mint elmondta, a szombat esti mozit már négy nagysikerű megelőzte, a sikerük volt a biztosíték, hogy ez is pozitív fogadtatású lesz a venyimiek körében. Idén a hagyományos közösségi rendezvények kényszerű elmaradása ellenére is cél a településen az identitás és közösségi erő erősítése. Ezzel pontosan egybencseng az előadaást finanszírozó önkormányzat pályázati célja is, amely egy TOP-os projekt keretén belül valósult meg.

A különleges vászon előtt este hétre szépen benépesült az iskola udvara. A piknikező társaságok egyedi venyimi mozinézős patchwork-mintát képeztek a füvön. Például a közönségben egy, fiatal lányokból álló társaság is helyet foglalt, ezúttal az öt barátnő a szombat esti programban a venyimi pikniket választotta. Találkozthattunk családokkal is, voltak kisebb gyermekekkel is, akiknek a nyugodt mozizáshoz elengedhetetlen lemozgatásához remek szolgálatot tett az iskola játszótere.

A film főcíme előtt Vargáné Kaiser Katalin, a település polgármestere üdvözölte a közönséget, majd elkezdődött a közösen választott moziélmény piknikkel.