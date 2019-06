Sok-Szín-Tér: ahova jó betérni, ahol szabad szabadnak lenni

A dunaföldvári Sok-Szín-Teret működtető Némethné Németh Csillával, Zakara Andreával és Hegedűsné Katona Klárával közel egy évvel ezelőtt már készítettem interjút. Most újra felkeltették az érdeklődésemet, mert érdekesebbnél érdekesebb ötleteket valósítanak meg.

Stúdiójukat –ahogy ők maguk között nevezik az Ifjúság téri földszinti lakást – 2017 januárjában nyitották meg. A munka, amit a Sok-Szín-Térben végeznek, rendkívül színes, érdekes, sokrétű… valóban szivárványos.

Alapvetően kétféle profil mentén dolgoznak: oktatás-nevelés valamint spiritualitás. Az oktatás-nevelés terület „szakmájukból” fakad. Andi csoportos angolórákat tart kisgyermekeknek, érettségi- és nyelvvizsga-felkészítést középiskolásoknak és felnőtteknek egyaránt. Csilla fejlesztő foglalkozásokon segíti a tanulási nehézséggel, zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) gyerekeket, és logopédiai órákat is tart, sőt hallássérült gyerekekkel is foglalkozik, valamint a jóga és a relaxáció alapjaival ismerteti meg az érdeklődő gyerekeket. Munkájukat Lacza-Brázay Bernadett pszichológus segíti. Klári ayurvédikus tanácsadással és stressz­oldással foglalkozik.

A kundalini jóga egyedülálló lehetőség Dunaföldváron, és a környékbeliek számára is, egyrészt maga a műfaj miatt, másrészt azért, mert semmilyen tematikus műhely nincs a környéken. Pedig – magunk is tapasztaljuk – a jóga egyre ismertebb, népszerűbb hazánkban. Legutóbbi találkozásunk alkalmával éppen egy egész délelőttös workshopon voltak túl, amit a kecskeméti Lajos Reni Charansev tartott a Magyar László Gimnáziumban. Ez az esemény egy sorozat záróakkordját jelentette. Csaknem egy év alatt nyolcszor találkoztak a szervezők, és az érdeklődők Renivel, ezalatt az idő alatt a kundalini jóga segítségével közelebb kerülhettek önmagukhoz, igaz belső valójukhoz.

– Mit érdemes tudni a kundalini jógáról?

– A kundalini jóga egy ősi, titkos tanításokon alapuló rendszer, amit Yogi Bhajan hozott el Indiából az 1960-as években nyugatra. A „jóga királynőjének” vagy a „tudatosság jógájának” is nevezik ezt az irányzatot, ugyanis az egyik leggyorsabb utat nyitja meg a test-lélek-szellem hármasságának kiegyensúlyozására és ezek egységesítésére. Holisztikus módon működik, az ember egész lényére hat. Ennek fizikai aspektusa a test rugalmasságának, állóképességének megerősítése, ami elér a tudati tartalmak megtisztításán át egészen az elmeműködés kiegyensúlyozásáig. A szó jelentése is érdekes. A kundalini szó a kundal szóból ered, amelynek jelentése a „kedves felgombolyított hajtincse”, ennek a „hajnak” a metaforikus legombolyítása a kundalini ébredése, a kreatív lehetőség, az önmegvalósítás lehetősége, amely minden emberben ott rejlik. A kundalini jóga ereje abban rejlik, hogy komfortzónán túlra visz, lehetőséged ad felismerni és megváltoztatni belső működéseket, megszokásokat, aktivizálja a mirigyrendszert, erősíti az idegrendszert, az elmét lecsendesíti, gyakorlása egységélményt ad. Célja elvezetni bennünket igaz valónkhoz.

– Hol és mikor találkozott először ezzel a jógával?

– 2002-ben Brightonban, Angliában éltem akkor. Új „uta(ka)t” kerestem magamnak, és ekkor – ma már úgy hiszem sors­szerűen – betértem egy kundalini jógaórára. Rögtön megérintett, éreztem, hogy jó hatással van rám, hogy az órák után harmóniába kerülök önmagammal. Ekkor még nem voltam tudatos, csak évek elteltével „esett le a tantusz”, hogy a jóga, azon felül, hogy jótékony hatással van az egészségemre, eszköz a kezemben a magánéleti nehézségek, kihívások kezelésére, leküzdésére is. Ahogy teltek az évek, egyre tudatosabb lettem, egyre inkább éreztem a jóga áldásos hatásait magamon: önfegyelemre tanított, tudatosságra, a belső iránytűm megtalálására. Segített jobbá lenni, jobban lenni. 2010-ben iratkoztam be a kundalini jóga tanárképzésére, ahol kiváló mesterektől tanulhattam egy éven keresztül. Továbbá hálás vagyok a többi tanítómnak is: Shaktának, Sara Avtarnak, Isvaranak, Siri Dattanak és Jeffnek. A legnagyobb áldás, hogy a jóga útját járhatom.

– Mi fogta meg leginkább a kundalini jógában?

– Az órákon használt fókuszált légzőgyakorlatok, a szisztematikusan összeállított gyakorlatsorok, a meditációk, a mentális összpontosítás, ami elmélyíti a pillanat tudatosságát. A mantrák: gyógyító hangok világa, a mudrák: kéztartások, amelyek által az egység élményét tapasztalhatjuk meg. Az, hogy közelebb kerülhetünk igazi önvalónkhoz, hogy egyre tudatosabbá válhatunk. Fontos elmondanom, hogy mindenki annyit végez a gyakorlatokból, amennyi jólesik számára. A kundalini jóga időt enged a ráhangolódásra, mindenki maga döntheti el, hol vannak a saját határai. Ez egy biztonságos keretrendszer (meghatározott, következetesen végigvitt gyakorlatok sorozatával), amelyben egyéni határok alapján „dolgozik” mindenki.

– Mennyire érzi a felelősségét?

– Nagyon. A mai napig sokat készülök egy-egy órámra, soha nem tartok úgy jógát, hogy előtte ne gondoljam át a gyakorlatokat, és ne csináljam végig azokat. Rengeteget tanulok a mai napig, szakkönyvekből, különböző képzéseken. Hosszú évek kellettek ahhoz, hogy összefüggésbe tudjam hozni magamban a kundalini jóga egészét, hogy elvégezzem magamban a „belső nagy rendrakást”. Folyamatosan dolgozom önmagamon, hogy minél közelebb kerüljek nyugvó, belső valómhoz. Minden reggelem jógával és meditációval kezdem. Ezt a holisztikus élményt a szavak szintjén nem is lehet meghatározni, csakis a tapasztalás útján. Célom, hogy minél több embert segítsek ezen az úton…

– Milyen típusú órákat tart?

– Kecskeméten dolgozok: kundalini és yin jógát oktatok, illetve hangterapeutaként segítem a hozzám fordulókat. Továbbá anya és lánya jógát, női jógát, családi jógát, ragyogó gyerek jógafoglalkozásokat tartok. Szervezek gyerekeknek kreatív jóga nyári táborokat, felnőtteknek pedig 3-4 napos elvonulásokat a világ zajától. Párommal gong és himalájai hangtálas relaxációs hangfürdőket is szervezünk. A dunaföldvári utam egyfajta „kitérő”, ide meghívásra érkeztem. Nagyon szívesen jövök, mert a dunaföldvári csoport a „szívem csücske”. A sok-szín-teresekkel már szervezzük a következő alkalmakat: nyáron szeretnénk indítani egy újabb sorozatot, ahol a mirigyrendszer mint egészségünk, jóllétünk őrzője (pajzsmirigy, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy stb.) áll majd a középpontban.

– Kiknek ajánlja a kundalini jógát?

– Mindenkinek, aki nyitott a befogadására. Kortól, nemtől független, mindenki ott léphet az „útra”, ahol éppen tart az életében. Ez a jóga a mindennapok jógája, minden emberé. Tudatosságot ad, energetizál, segíti, hogy kiteljesedjünk.