Punkokra és goblinölő power metálosokra szakadt a sziget

Kedd délelőttre már teljesen megtelt a hétfőn még foghíjas kemping és a világ rendje is helyreállt, amikor dél tájt megérkezett Rockfater.

Szinte már borítékolni lehet, hogy rekorder évet könyvelhet el idén a kisjubileumot ünneplő Rockmaraton Fesztivál. Ha nem lenne elég egyszerűen rátekinteni a színpadok előtti tömeges csoportosulásokra – ami már a keddi nyitónapon is a hét végi csúcsrajáratás látványát idézte –, akkor érdemes rápillantani a hivatalos közösségi oldalra, ahol a szervezők már kedden azt tették közzé, hogy bérletet már egyáltalán – sem online, sem a helyszínen – nem lehet vásárolni, közel 100 százalékban elfogytak már a szombati napijegyek is. Tehát már a nyitáskor teljes gőzzel dübörgött a metálhadtest a szigeten.

Persze most is meglepőbbnél meglepőbb elfogalaltságokat eszeltek ki a fesztiválozók a koncertmentes üresjáratok kitöltésére. A Supersonic sátorban délután Soós Balázs (A38 Hajó), Hartmann Kristóf (Hammer Concerts) és Bali Dávid (HOTS – Hungarian Oncoming Tunes) beszélgetett arról, hogyan lehet sikeres egy zenekar a mai közegben Magyarországon vagy akár Európában. De volt pódiumbeszélgetés például a középkor tankjairól, vagyis a XV. századi lovagi páncélzatról. Beindult az arcvadászat is, hűsítő sör reményében. Az egyik legfurcsább (mennyire testidegen ezt a kifejezést leírni a Rockmaraton esetében!) napközbeni elfoglaltság talán a Pokémon GO, amelynek közössége itt is egymásra talált.

A fesztivál arca, Rockfater, idén is maga mögött hagyta párját, Bőr Gyulát, de vendégek fogadására készült, mert igencsak fel volt pakolva hálózsákilag. Azt mondta, hogy tőle független körülmények miatt nem tudott a nulladik napon még részt venni, de szerinte teljesen rendben van a 99 százalékos pontossága. Tőle szokatlan módon azt tanácsolta, hogy „igyál keveset, hogy ne legyen baleset”. Ezt szemmel láthatóan maga sem tartotta be, amikor este találkoztunk vele.

Sosincs könnyű dolga annak a fellépőnek, aki először kapja meg a nagyszínpadot, az öt órai nyitás még nem túl kecsegtető általában. Ennek ellenére az Ideasnak sikerült összeszedni egy takaros kis közönséget. A magyar banda főleg szimfonikus metált játszik magyar nyelven és angolul egyaránt, az énekesi fronton pedig a bájos Király Anna teljesít majdhogynem világviszonylaton, a vokált pedig némi torzított ének is színesíti a srácok részéről. A készülő új album dalainak csepegtetése mellett más meglepetéssel is készültek, a Till the end of time-nál steptáncos show-elemeket vegyítettek a produkcióba.

A Hammer színpadon nagy stílusváltás nem volt, főleg power bandák léptek fel, de az est legbulisabb zenekarának a Gloryhammer bizonyult. Az „informatikus metálnak” titulált banda tagjai űrlovagoknak öltözve vicceskedtek, például goblint öltek képzeletben, mert nem csípik őket. Fülbemászó, sima A4-es powermetáljukra sokan voltak kíváncsiak, és szemmel láthatóan ők is élvezték produkciójukat.

Ez alatt a néhány méterre lévő Arénában deat metal zenekarok tolták. A Dying Fetus például megmutatta, hogyan lehet pozitív benyomást kelteni valljuk be, elég negatív zenével. Feszültség, menetelő-bólogató zúzda és váratlan zenei megoldások. Ja, és telt ház a nem kicsi sátorban.

Egyébiránt a kedd a punkok nagy napja volt, a legendás Exploited, vagy a Booze&Glory mellett a kis sátrakban komoly zúzda működött.

