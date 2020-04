Megpróbálnak optimistán figyelni a világra

Mint általában minden hasonló intézményre, a nagykarácsonyi Örökzöld óvoda kollektívájára is különleges feladatok várnak a mostani időszakban. Horváthné Támer Ilona, az intézmény vezetője mesélt nekünk a rájuk váró feladatok megoldásáról:

– A polgármester által március 16-án elrendelt rendkívüli szünet óta csak azoknak a gyerekeknek tudjuk biztosítani az ellátásunkat, akiknek a szülei dolgoznak, és ezért nem tudják megoldani a felügyeletüket. Jelen pillanatban ez egy kisgyermeket érint, aki gyakran megkérdezi tőlünk az okát, hogy vajon hol vannak a többiek, és mikor jönnek ők is az oviba?! Azt hiszem, hogy jól viseli ezt a helyzetet, és szerencsére feltöltődik tőlünk, ahogy mi is tőle. A többi szülő úgy látszik, hogy egyelőre meg tudja oldani ezt a feladatot.

Ajtót nyitni a jövőbe – a szülők is igyekeznek

– Minden csoportunknak csináltunk egy zárt Facebook-csoportot, és az itteni helyzetre tervezett feladatokat megpróbáljuk online módon eljuttatni a gyerekeknek. A szülők pedig a lehetőségeikhez képest megcsinálják a számukra megadott feladatokat. Igyekezünk segítséget nyújtani, hogy az otthon közösen eltöltött idejük hasznosan teljen el mindenki számára. Azt gondolom, hogy ez több óvodában is bevált gyakorlattá vált ebben a nehéz időszakban.

A konyhán minden változatlan

– Nem csak erre az egy gyermekre és az ügyeletet adó személyzetre főzünk. Mi vállaltuk fel a tavaszi szünetre a rendszeres támogatásban részesülők és az egyszeri meleg­ételt kérő iskolások ellátását is. Az ételt mi is a mai szabályoknak megfelelően tálaljuk. Van, aki eljön érte, másoknak az önkormányzat juttatja el a lakására. Megpróbáljuk az iránymutatások szerint tenni a dolgunkat és optimistán figyelni a világra. Azt sugalljuk a szülőknek, a gyerekeknek és egymásnak is, hogy reméljük, hogy minél előbb túl leszünk ezen a bajon, és utána újra jókedvűen együtt élhetjük az életünket.

Közös s egyben különleges feladat

– Sokféle tennivalót találunk magunknak. Tervszerűen felülvizsgáljuk a dokumentumainkat, a pedagógiai programunkat, a házirendet, ahogy a Szervezési és Működési Szabályzatot is. Ehhez kidolgozunk egy éves tervet is. Nyilván az ovi arculatához igazodva a környezeti nevelés és a zöldóvodai program lesz a hangsúlyos. Amikor ezekkel elkészülünk, akkor a testület elé fogjuk vinni. Nagyon várjuk vissza a gyerekeket és már arra is készülünk, hogy az iskolát kezdőktől milyen ünnepséggel búcsúzzunk el. Ennek a mostani időszaknak az elején hazaküldtük a gyerekek saját holmiját és megkezdtük a fertőtlenítő nagytakarítást, ami minden játékra és a textíliákra is vonatkozik. A mindennapjainkat a közismert egészségügyi szabályok betartásával éljük meg. Igyekezünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a fertőzést elkerüljük. Azt szeretnénk, ha ősztől ismét csupa jókedvű gyerek töltené meg a termeinket. Ehhez az új kicsikre is szükségünk lesz, akiknek most folyik a beiratkozása. A kormányrendelet szerint akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, automatikusan felvételt nyernek az óvodákba. Azoknak a szülőknek, akiknek a kicsinye, a következő négy hónapban tölti be ezt az életkort, egy jelentkezési lapot küldtünk. Remélem, hogy az idei létszámunkat tartani tudjuk az iskolába indulók távozása után is.