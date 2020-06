Megmérkőznek a gombócok

A különböző megmérettetések dolgában is nagyot változott a világ az elmúlt fél évben. A mindenféle sportágak kicsi és világeseményeit is leállították, a szervezői pedig más lebonyolítási rendszert kerestek maguknak. Azt azért kevesen gondolták, hogy még a év fagylaltja verseny 2020. versenykiírását is megváltoztatták, pedig e versenyeket nem a sportcsarnokok őrjöngő szurkolói előtt rendezik. A különleges eseményre érkeznek Zala, Somogy, Baranya és Tolna megye legjobb fagylaltmesterei a Tóth Cukrászdába június 30-án 11 órára.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Dunaföldvár A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete elnöksége a különleges helyzetre való tekintettel mégis úgy határozott, hogy megváltoztatja az eddigi gyakorlatát. Idén az országot öt régióra osztva bonyolítják le az év fagylaltja verseny első fordulóját. Az egyik helyszín Dunaföldváron lesz. Innét a két legjobb jut tovább a döntőbe, amit az ipartestület székházában rendeznek meg, Budapesten.

Azért, hogy a sok kiváló terméket egyforma mérce elé állíthassák, ezúttal a szakma hazai jeles szakembereiből kiválasztott minősítőknek kell körbeszáguldani a régiós helyszíneket. Dunaföldvárra Székesfehérvárról érkeznek. Régiónkként maximum 18 fagy­lalt nevezését fogadják. A versenyzőknek a kész termékeket kell hozniuk a helyszínre. A versenyt mindenki követheti. Az értékelés befejezéséig a házigazdák készítményeiből fogyaszthatnak. A régiós versenyfagylaltokat 13 órától, egységesen 250 forint-adag áron kóstolhatja meg a nagyközönség a Tóth Cukrászdában a készlet erejéig. A különleges névnek még a fantázia sem szab határt A fagylaltkülönlegességeket kitalálni nem egyszerű, roppant kreatív cukrászfantázia szükséges hozzá, így évről évre elcsodálkozhatunk, miféle ízek, zamatok ínycsiklandó elnevezései születnek.

Ám ötletességet kíván pusztán az elnevezés is, aminek utalnia kell az édesség jellegére. Amíg pár évtizede még a csoki, puncs, vanília hármas uralkodott a gombócok között, napjainkban létezik velencei álom, Bounty fagyi, Kinderbueno, Sztra­csatella, avagy a torták után elnevezett Feketeerdő fagyi, illetve az Eszterházi, vagy a Tiramisu. Dunaföldváron a következő fagylaltkreációk versenyeznek: Hargitai hamvaska, Szicília királynője, Étcsokoládés feketeszeder sorbet, Dél-Balaton kincse, Mámoros málna, Keresztúri mézes hárs feketeribizlivel, Caffe gourmet, Zöldcitrom egy csipetnyi mentával, Szerelem gyümölcse, Karamellás pekándió, Mámoros fügés csoki.