Megmérgezték a macskámat

Szomorú üzenet érkezett hozzánk egy kedves olvasónktól, amelyet megosztunk önökkel:

Megmérgezték a macskám itt Táborálláson. Sok kisnyugdíjas akinek csak telke van, mérgeket tesz ki hogy a macskák megdögöljenek. Mert zavarják őket. Lehetne ebből egy cikket csinálni? Vagy felesleges? Múltkor is hallottam, mikor az egyik szembe telkes mondta hogy mérget tesz ki, mert zavarja, hogy a macskák ott mászkálnak. Hihetetlen, mintha egy kártevő lenne. Nemhogy örülnének hogy az egereket patkányokat megfogják. Már több macskám döglött meg ez miatt. Meg másoknak is. De ez a cica most különösen imádni való volt. Most volt egy éves nyáron.

Ön mit gondol erről? Írja meg nekünk a duol@duol.hu email címre.