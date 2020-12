Mikulás, lesz idén lesz fehér karácsonyunk?

A karácsony közeledtével sokunkat megérint az ünnep romantikája. Ennek egyik évek óta vágyott eleme a hóesés. Idén lesz vajon fehér karácsonyunk, gyönyörködhetünk a csendesen hulló hópihékben, miközben az ünnepi vacsoránkat fogyasztjuk? Farkas Mikulás, Dunaújváros kedvelt hobbi meteorológusa válaszolt.

– A fehér karácsony esélyét minden évben figyelemmel kísérjük, de sajnos az utóbbi években az ország nagy részén nem teltek fehéren az ünnepek. Üveggömb jóslás egészen karácsonyig jósolni, mert vannak helyzetek, amikor pár napra is nehéz előre jelezni, nem hogy több héttel előre. Viszont annyi pozitívumot tudok mondani, hogy a felmelegedést mindig lehűlés követi. December közepe után egyre inkább hidegebb fagyosabb időjárásra lehet számítani. Azt, hogy fehér e lesz a karácsony nem tudni, de az biztos, hogy esélyesebbek vagyunk rá, mint az utóbbi években. Ipari havazás előfordul elég gyakran a hidegpárnás ködös időben. A mikroklíma is befolyásolja időjárásunkat. A gyárakból kiáramló gőz az amúgy is telített levegővel találkozik, és kicsapódik hóként. Pozitív hőmérsékletben szitál, és ez sokszor csak pár km-es környezetet érint. Előfordul, hogy 2-3 cm hó is lehullik belőle, míg a város másik felén nem is tudták, hogy havazott a közelben.