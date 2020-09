Megjutalmazzuk olvasóink hűségét

Jó hírünk van a legalább tíz esztendeje megszakítás nélkül a Dunaújvárosi Hírlapra előfizető olvasóink számára! Most megjutalmazzuk hűségüket egy nyereményjáték keretében, amelyben automatikusan részt vesznek.

Dunaújváros

Ezzel az – immáron rendszeresen visszatérő – akciónkkal azokat az olvasóinkat szeretnénk megörvendeztetni, akik már tíz esztendeje előfizetnek a Dunaújvárosi Hírlapra – és most még a szerencse is melléjük szegődik.

Az év végéig, decemberig, tehát öt hónapon keresztül minden hónapban sorsolunk ajándékokat a hűséges előfizetőink között.

Maradjanak olvasóink, előfizetőink, nyerhetnek vele, ha szerencsések

Augusztusban a női és férfiolvasóinknak igyekeztünk egyformán kedvezni, ezért három-három darab többrészes, rozsdamentes edénykészletet, illetve szerszámkészletet sorsoltunk ki ajándékként.

Most szeptemberben egy botmixerszettet nyerhetnek meg hűséges és szerencsés olvasóink.

Hogy mit kell ezért még tenniük önöknek? Csupán annyit, hogy maradjanak továbbra is olvasóink, hűséges előfizetőink!

Figyelmesen olvassák majd a szeptember 24-ei, csütörtöki lapszámunkat, ugyanis abban fogjuk közölni a szerencsés nyertesek nevét, de természetesen telefonon vagy postai úton is értesítjük őket!

A sorsolás játékszabályzatát megtalálják a duol.hu internetes felületünkön, a jateksza­balyzatok menüpont alatt.

A hűség kiváló erény, még akkor is, ha egy újságra szóló előfizetésről szól. Most meglátják: megéri hűségesnek lenni! Ne feledjék: a nyertesek nevét egy hét múlva, szeptember 24-ei számunkban közöljük.