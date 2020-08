Levendulából szappan, illatzsák készülhet

A levendula első szüretén már túl vagyunk, várhatjuk a második virágzást. Addig is hasznosítsuk a megszárított virágot!

Készíthetünk illatpárnát, varr­junk hozzá levendulamintás anyagból kis tasakot, vagy tegyük tüllzacskóba. Aki ügyesebb, akár maga is főzhet otthon szappant levendulával. Ahhoz csak olyan anyagot használjunk, amit magunk is szeretünk, ami vegyszertől mentes. Kecsketejet használhatunk alapanyagként, az gazdag vitaminokban, fehérjékben, ásványi anyagokban. A bőr szempontjából az A-vitamin jelentős, írja a zaol.hu.

Szappanunkat krémes állagúvá, bőrünket kellemes tapintásúvá teszi. Emellett a kecsketej ápolja a problémás, ekcémás bőrt. Saját termelésű, szárított gyógynövényeket is tehetünk a szappanba annak díszítésére és jótékony hatása növelésére. Színezéshez szintén a természetes színezőket vegyük elő. Például kakaóport, fahéjat, paprikát, fekete szedret, kurkumát. Szappanunk illata legyen kedvenc gyógynövényünk százszázalékos tisztaságú illóolaja, vagy készítsünk csak illatmentes, „természetes szappan” illatú kozmetikumot. A tiszta illóolajak diszkrét illatot adnak szappanjainknak, ne várjunk tőlük hosszan tartó, intenzív parfümillatot. Hiszen natúr szappanunk feladata épp a gyengéd tisztítás és ápolás, nem pedig az illatosítás.

A természetes szappan alapvető összetevői ma is az olajok vagy zsírok, víz és lúg. Ezekhez a kívánt hatás elérése érdekében természetes növényi részeket és illóolajokat adunk. Használjunk hidegen sajtolt növényi összetevőket: olíva-, szőlőmag-, ricinus-, avokádó, esetleg mandulaolajat, kókuszzsírt. Szerezzünk be zárható fedelű, speciális lúg­oldó edényt, botmixert, keverőtálat, öntőformát. Ha nagy tételben készítünk szappant, érdemes egy külön helyiséget berendezni ehhez. A természetes, házilag készített saját szappan azért jó, mivel tudjuk, mi van benne. Sőt, azt is, hogy mi nincs: tartósítószer, adalék­anyag, amely ártalmas a bőrünkre, szervezetünkre.

Szappant speciális célra is készíthetünk családunk igénye szerint. Száraz bőrre készüljön kecsketejes-mézes-csokis szappan, zsíros bőrre teafás-levendulás aktív szenes, amely gyengéden kivonja a zsírt a problémás bőrből. Ekcémás bőrre illatmentes natúr kecsketejes szappan, bőrradírozásra finomra őrölt vörösszőlő-magos rózsaillatú, korpás hajra rozmaring-csalán-zsálya-dió gyógynövényes szappan a fertőtlenítő, bőrtisztító, gyulladáscsökkentő hatás miatt. Intim mosakodásra pedig csak illatmentes termékeket készítsünk. Például zöld dió terméssel és levéllel, mivel nagyanyáink is ezt a főzetet használták fertőzés esetén.

A legfinomabb bababőrre készítsünk natúr kecsketejes szappant shea vajjal, fertőtlenítő kézmosó szappanunk legyen szárított citromfüves, illatosítsuk citromfűolajjal.