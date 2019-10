Kovászsuliban tanulhatunk ezen a héten

Csütörtökönként 18 órától a baracsi Kossuth utca 11-ben, közvetlenül a baracsi posta mellett ismét kovász­suli lesz. A foglalkozást vezető Kovács Anikó várja a kovászolás iránt érdeklődőket. Kezdő kovászolók egy tiszta befőttes­üveget és egy evőkanalat is vigyenek magukkal. A kovászsulival egy időben a szomszéd teremben gyermekfoglalkozást tartanak majd, ezért az aprónépet is vihetik a kovászolni vágyó anyukák.

Akik értékelik az igazi, finom kenyeret, azok számára a csütörtöki suli nem csupán kézműves-elfoglaltságot jelent, hanem szimbolikus hagyományőrzést is egyben. A kenyeret mint táplálékot szemlélve pedig, aki igazán finom tésztából sült kenyeret szeretne a családi asztalra helyezni, a legjobb ha otthon süt. Mert bármilyen, még a legegyszerűbb házi kenyérrel is óriási sikert arathatunk.