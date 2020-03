Ilyenek lennénk…

A legtöbb asszony a faluban ma már nem vet lent, kendert, nem fon, nem sző, nem szab, nem varr, fonallal, tűvel bánni már el is felejtett. Elfelejtett egyebet is. Ízletes ebéddel várni az urát eszébe sem jut.

Gyertyát nem márt, szappant nem főz, nem kapál, nem arat, legfeljebb, ha markot szedni megy. Tyúkot, libát nevelni restell. Kertjével nem gondol, tehenének nem viseli gondját. Egyedüli gondja a cifrálkodás. Így adósodik el, szegényedik el a nép – olvasható a Magyar Földművelő 1904-ben megjelent kiadványában.

A Háztartási Kézikönyv az alábbi tanácsokkal látja el a nőket 1955-ben: Készítse el a vacsorát időben. Már reggel vagy akár előző este tervezze meg, hogy a férjét finom vacsora fogadja, amikor hazatér. Készüljön fel a fogadására. Pihenjen 15 perccel az érkezése előtt, így friss és üde lesz, amikor megérkezik. Igazítsa meg a sminkjét, tegyen szalagot a hajába. Legyen érdekes és vidám. Ne panaszkodjon, ha a férje későn érkezik haza, vagy ha este el akar menni, vacsorázni ön nélkül. Vita helyett próbálja meg megérteni, mekkora nyomás alatt van a munkája miatt.

Én sem vagyok csodanő – írja Jókai Anna Feladat című 1977-ben kiadott regényében. – Utálom a nyilatkozó csodanőket… mit össze nem hazudnak egy kis glóriáért… Harmonikus családanya, eszményi feleség, aki természetesen egyúttal jelentős társadalmi tettekre is képes. Kitűnő szerelmi partner, a kutatásban férfitársait lepipálja, emellett a fodrászt és a kozmetikust is van ideje rendszeresen látogatni… Aztán ha megkaparjuk a festéket, mindig kiderül, hogy egy áldozatos nagyanya vagy egy másik, nyomorult asszony adta oda az életét, háttérbe húzódva.

A nápolyi regények első kötetében, a Briliáns barátnőmben Elena Ferranta (írói álnéven) fogalmazta meg a magyar nyelven 2011-től olvasható gondolatait: Cifra dolgok történtek, otthon és másutt, nap mint nap, de emlékeim szerint sosem gondoltam különösen rossznak a sorsot, amely nekünk jutott. Ez volt az élet, és kész, úgy nőttünk fel, hogy tudtuk, muszáj megnehezítenünk mások életét, még mielőtt ők nehezítik meg a miénket… a nők többet civakodtak, mint a férfiak, megcibálták a másik haját, bántották egymást.

Bár a történelem folyamán voltak női uralkodók, a korona legtöbbször férfiak fejére került, és a miniszterek, nagyvállalatok vezetői között ma is több a férfi, a nőknek sokszor alacsonyabb pozíció jut csak – közli Borbás Veronika: A nők az élen, 2019-ben megjelent írásában. – Pedig több mint tíz évig az Egyesült Királyságot vezető Margaret Thatcher miniszterelnök szerint, akik átlátja a háztartással kapcsolatos problémákat, az nem áll messze attól, hogy az ország vezetése közben felmerülő gondokat is átlássa…