Győri-kastély Szentes Kitti Natgeo-s fotóján

Szentes Kitti fotóit nem először csodálhattuk már az oldalunkon. Most is olyan képet hoztunk, amire a National Geographic is felfigyelt.

Győry-kastély Perkáta település múltjában a XVIII. század utolsó negyedétől a Győry család játszotta a legnagyobb szerepet. Mária Teréziától Radványi Győry Ferenc (IV.) 1775. június 25-én kapta meg Perkátát, ahová vincéseket telepített le, iskolát alapított, saját költségén római katolikus templomot építtetett. Kastélyukat 1820-ban építtették. A család egyik tagja, a birtokot kitűnően vezető Győri Terézia (1843–1936), a falu jótevője élete végéig itt élt. Halálával lezárult az a másfél száz esztendő, amely a Győri család tevékenységével függött össze. – Írja a wikipédia. A település egyik leghíresebb épülete a Győry-kastély, amely számos felújítást élt meg. Szentes Kittit is megihlette a szép kastély, fotót is készített róla, melyet a National Geographic is megjelentetett. Mutatjuk.