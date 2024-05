Az idén különleges évet szánt nekem a Teremtő. Közel a hatvanhoz ballagtam és érettségizek. Persze csak áttételesen. Mivel a múlt héten ügyeletes voltam, és akkor kezdődtek meg Dunaújvárosban a ballagások, egy délután háromszor is elballagtam. Hétfőn azután a magyarral megkezdtem az érettségit is, ugyanis pont nekem jutott a feladat az érettségiről írni. Furcsa volt a fiatalok között téblábolni, és egy kicsit ismét tizennyolc évesnek lenni. Óhatatlanul előjöttek bennem az emlékeim a ballagásról, az érettségiről. Jól éreztem eddig magam. Még úgy is, hogy a saját, fájdalmas, kettessel végződő matematika-vizsgám is eszembe jutott.