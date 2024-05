A Könyv-tár, Film-tár sorozat elindításakor a szervezők azt tűzték ki célul, hogy olyan magas színvonalú filmalkotásokat vetítenek az érdeklődő közönségnek, amelyek forgatókönyvét egy-egy önmagukban is sikeres könyv alapján írták. A vetítések előtt szokásosan Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető mond néhány érdekes gondolatot a a szerzőről, könyvről és a filmről egyaránt, a közös, pattogatott kukoricás, teázós filmnézés után – ha meg tudnak szólalni annak hatása után –, elindul egy kötetlen beszélgetés a látottakról.

Az Egek ura (Up in the Air) egy 2009-ben bemutatott amerikai komikus filmdráma Jason Reitman rendezésében, amely Walter Kirn azonos című regénye alapján készült. A főszerepben George Clooney, Vera Farmiga és Anna Kendrick látható. A produkciót hat Oscar-díjra, Golden Globe-díjra és BAFTA-díjra jelölték, továbbá három Screen Actors Guild-díjra. A film egy-egy díjat nyert a legjobb adaptált forgatókönyvéért.

Az előadás megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen, vagy a 25/440-456-os telefonszámon lehet.