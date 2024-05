Az átadó ünnepség az óvoda Nyuszi csoportjának megható műsorával kezdődött. A felkészítő pedagógusok Füri Anikó, Pukli Szlivia és Fodor Mária voltak.

Fotó: Laczkó Izabella

A csilingelő hangú gyerekek után a bölcsőde átadó protokolláris részében elsőként Jobb Gyula mondott beszédet.

Fotó: Laczkó Izabella

A gyerekek műsorára célozva kiemelte, hogy az ilyen pillanatokért érdemes polgármesternek lenni. Majd egy rövid történeti áttekintéssel folytatta. Mint elmondta eredetileg nem erre a helyszínre tervezték az új bölcsődét, de lakossági kéréseket figyelembe véve változtattak a helyszínen, amely az eredi elképzeléshez képest jelentős csúszást jelentett időben és költségekben is. Azonban a nevelési intézmények csoportosításával járó előnyök, az erdővel körülvett, madárcsicsergős, természeti környezet, a biztonságos elhelyezkedés reményei szerint kárpótolja majd a kulcsiakat.

Fotó: Laczkó Izabella

A polgármester kifejtette, hogy a gyermeklétszám növekedés már régóta jól látszott a településen, amely egyértelműen megoldandó feladatot jelentett az önkormányzatnak. Jelenleg öt óvodás csoport és egy bölcsődés csoport működik az intézményben. Szeptembertől azonban, az új bölcsőde indulásával pedig még egy további csoporttal bővülhet majd a kulcsi óvoda, míg bölcsődei csoportból is kettő lesz az új intézményben. Már teljes egészében készen van az intézmény, sőt a játszóudvar és közösségi összefogással a pihenő park is, meg vannak az eszközök, jelenleg az elhelyezésük folyik. A beruházás értéke 455 millió forint, amelyből 283 millió forint pályázati forrásból, illetve 172 millió forint önkormányzati önrészből valósulhatott meg, amelyből mintegy 110 millió forint a Fejér Vármegyei Önkormányzat támogatásként segítette a bölcsőde megvalósulását. A kulcsi legkisebbek gondozására épült új intézményünk nem jöhetett volna létre Magyarország Kormányának, a Fejér Vármegyei Önkormányzatnak, valamint a projektben résztvevők munkája és segítsége nélkül – mondta el Jobb Gyula.

Fotó: Laczkó Izabella

A polgármester után dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke vette át a szót. Elmondta, hogy több Fejér vármegyei település is szembesül azzal a „pozitív problémával”, hogy egyre több a család, egyre több a gyerek. Ez elsősorban ott jellemző ahol jó irányba halad a település. Ez Kulcs esetében sincsen másképp, nem véletlen a lakosságszám növekedése, azt mutatja, hogy élhető, szerethető településről van szó. Az elnök azt is kiemelte, hogy Kulcs fejlődése soha nem látott mértékű az elmúlt időszakban, hiszen a bölcsőde átadás után, hamarosan az elkészült egészségház, majd az iskola átadóját ünnepelhetjük. Sőt további fejlesztési tervekben is együttműködnek, és támogatják majd Jobb Gyula polgármestert.

Fotó: Laczkó Izabella

Dr. Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy az új 26 férőhelyes bölcsőde működésének megkezdésével 4 új munkahely jön létre. Végül köszönet mondott a bölcsőde fejlesztésben résztvevőknek és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek, aki egyéb hivatali elfoglaltsága okán ugyan nem tudott személyesen jelen lenni az átadón, de támogató közbenjárása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a kulcsiak számára fontos fejlesztés megvalósulhasson.