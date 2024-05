Rétvári Bence elmondta, az informatikusokból álló zsűri által odaítélt rangos szakmai elismeréssel díjazott alkalmazást már 2,9 millióan töltötték le, abba havonta átlagosan két és fél milliószor jelentkeznek be, és kilencmillió dokumentumot töltenek le onnan.

Az ingyenes alkalmazást bárki, bármilyen okostelefonra letöltheti.

Lakosságbarát, csak az első belépésnél kell megadni a taj-számot, az Ügyfélkapu-azonosítót és -jelszót, utána már a telefonon használt azonosítóval lehet hozzáférni az információkhoz.

Minden, rólunk nyilvántartott egészségügyi adathoz hozzáférhetünk, ezek a dokumentumok "ott lehetnek a zsebünkben" állandóan - fejtette ki az államtitkár.

Megjegyezte,

az applikáció családbarát, a szülők gyermekeik dokumentumait, receptjeit, leleteit is láthatják.

A mai kor elvárásainak megfelelő rendszer a lakosság kényelmét szolgálja, "mindent, amit az állam tud az egészségünkről, mi is láthatjuk" - mondta Rétvári Bence. Hozzáfűzte, az alkalmazásban bárhol, bármikor hozzáférhetők a laboreredmények, a kiváltott és ki nem váltott receptek, a gyógyszerek betegtájékoztatói, a zárójelentések, a már letöltött dokumentumok offline állapotban is elérhetők.

Annak is utánanézhet a beteg, hogy korábban milyen gyógyszert kapott, vagy ellenőrizheti, mikor jár le a recept

- magyarázta az államtitkár. Megemlítette, hogy a beérkezett laboreredményről a telefon értesítést küld, így nem kell többször érdeklődni, és az is hasznos lehet, hogy a szükséges leleteket nem az orvosnak kell előkeresnie, hanem a beteg a mobilján megmutathatja neki.

Szinte hónapról hónapra bővülnek az alkalmazás funkciói, ezen a nyáron az időpontfoglalást fejlesztik majd fokozatosan

- tudatta Rétvári Bence. Emlékeztetett, hogy a járóbeteg-szakrendeléseknél már most is lehet látni az időpontokat a pontos helyszínnel, és adott esetben le is lehet mondani az időpontot. Ezután viszont már a beteg maga foglalhat majd időpontot, a szakrendelők fokozatosan bővülő körénél - közölte az államtitkár.

Hangsúlyozta, a régóta várt funkció tehermentesíti az orvosokat is, mert nem nekik kell ezzel foglalkozniuk, több idő marad a gyógyításra, a fő cél pedig, hogy csökkenjenek a várólisták.