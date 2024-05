A német csapat számára ekkor sem volt minden veszve, de a 103. percben végleg megpecsételődött a bajorok sorsa. A mérkőzés játékvezetője, Szymon Marciniak lefújta a Bayern egy támadását, mert a partjelző úgy ítélte meg, hogy Noussair Mazraoui lesen volt. A visszajátszások alapján korántsem volt egyértelmű, hogy valóban így volt-e. A támadás lefújása vitatható döntés, mivel a szabályok szerint lesgyanús szituációkban a bírók hagyják tovább folyni a játékot, és ha góllal végződik a támadás, a videóbíró ellenőrzi az esetet. Most viszont nem így történt, Marciniak idő előtt véget vetett az akciónak. A sípszó után a müncheniek nem álltak meg, Matthijs de Ligt megszerezte az egyenlítő gólt, csakhogy ez érvénytelen volt – olvasható az Origón.

Nem tudjuk, hogy les volt-e

– Ha les volt, akkor les volt, de a labdarúgásban vannak szabályok, és azokat be kell tartani. Ha nem egyértelmű a helyzet, akkor tovább kell játszani. Ha a mérkőzés utolsó pillanatában a játékvezető megállítja a játékot egy ilyen esetben, az nagy hiba és gyalázat. Az asszisztens később azt mondta nekem, hogy hibázott és ezt sajnálja, de ezzel nem tudok mit kezdeni. A Real megérdemelte a győzelmet, de a szabály az szabály, ez az egyetlen dolog, amit el tudok mondani – nyilatkozta csalódottan Matthijs de Ligt, s a hollandhoz csatlakozott a veterán csapattársa Thomas Müller is, aki egy múltbeli esetet is felemlegetett.

Ez nagyon bizarr. A játékvezető még a videóbíró segítségét sem vette igénybe ennél a szituációnál. Sajnos ez gyakran megtörténik Madridban. Néhány évvel ezelőtt is előfordult egy hasonló eset, amikor Cristiano Ronaldo két gólt lőtt. Bár az még a videóbírós időszak előtt történt

– mondta Müller, utalva a Kassai Viktor által vezetett 2017-es meccsre. A bajorok edzője Thomas Tuchel könnyekkel a szemében értékelte a 2–1-es spanyol győzelemmel végződött mérkőzést, és kemény véleményt fogalmazott meg a találkozó után.

Tuchelnek muszáj volt cserélnie

A mérkőzés játékvezetője, Szymon Marciniak utólag elismerte, hogy hibázott, Tuchel ennek ellenére is kifakadt a meccs utáni sajtótájékoztatón – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

– Ez teljes csőd. A Real Madrid második góljánál engedték tovább a játékot. A szabály egyértelműen kimondja, hogy a játéknak folytatódnia kell. Először a partjelző, majd a játékvezető hibázott – forrongott a Bayern München vezetőedzője, aki egy másik interjújában utalt rá, hogy a játékvezetők a hazai csapatot segítették.

– Hogy mit gondolok a Bernabeuról? Azt, hogy hatással volt a bírókra – mondta el forrongva a német edző, aki kitért a bocsánatkérésre is.

– Nem segít, ha utólag elnézést kérsz. Ha nem tudsz az elvárt szinten teljesíteni, a bocsánatkérés nem segít, még ha sportemberként el is fogadjuk azt – nyilatkozta Tuchel. A Bayern sportigazgatója, Max Eberl sem fogta vissza magát.

– A bíró utólag azt mondta, hogy az ő hibája volt. De sz..t sem érünk el ezzel. Mind készen álltunk a német házidöntőre – a lengyel bírók kivételével! – mondta el a bajorok sportigazgatója. A meccs után Tuchel a játékvezetőkre támadt, amiért lesgyanús helyzetekben rosszul döntöttek a Bayern München kárára, de egyes szakértői vélemények azonban hamar bűnbakként tüntették fel őt, miszerint rosszul cserélt, rosszul taktikázott, és ez okozta a Bayern igazi vesztét.