Ennek kapcsán Lázár-Kutrovácz Rékával beszélgettem, aki társtervezője volt a parkoknak és nem mellékesen Kisapostagon él.

Elmondta, hogy tervezésnél figyelembe kellett venni a pályázat kiírásait és a hatósági elvárásokat is. A területen közműnyomvonalak is vannak, ez behatárolta a lehetőségeket. A zöld- és kék infrastruktúra fejlesztés szerves részét képezi a TOP Pluszos pályázat fejlesztéseinek, így alkotnak egy egészet.

Elsőként az invazív fajokat kellett kivágni, ez nyolc darab fát jelentett, ezek sajnos beteg fák voltak már. Helyettük huszonegy fát ültetnek el a két helyszínen. Az új növények már őshonosak, vagy szárazságtűrők, tehát a klimatikus adottságoknak megfelelnek: ellenállóak és szárazságtűrők. Korábban a nagyobb esőzéseknél megállt a víz a területen. A tervezők igyekeztek kihasználni minden lehetőséget arra, hogy olyan növényeket telepítsenek, amelyek megfogják a vizet. Természetesen a víz elvezetése is meg lett oldva. Lázár-Kutrovácz Réka elmondta nem híve a teljes füvesítésnek, tervezőként jobban preferálta azt, hogy háromszintes növényállományt telepítsenek. Itt megjelennek az évelők, a cserjeszint és a lombkoronaszint is. A cél az volt, hogy legyen minél több évelő és cserje. Erős, füves rész is lesz azért, de a terület szárazságtűrő fűmaggal lett beszórva. Ez nem csak díszfunkciót tölt majd be, hiszen emberek fognak járkálni a parkban, ezt pedig bírnia kell a fűnek. Vannak itt juharok, díszalma, díszkörte, gingko, júdásfa, berkenye, gyöngyvessző, boglárkacserje, törpe orgona, törpe kányabangita. Ültetve lett levendula, cickafark, szellőrózsa, díszfüvek, gólyaorr, sudárzsálya, hamvas cipruska és törpe rózsa is. Tavasztól őszig mindig lesz virágzó növény a parkban, de még pár évet várni kell arra, hogy minden növény kifejlődjön és teljes pompájában díszítse a teret. Két pad is telepítésre kerül még és egy óra is.

Lázár-Kutrovácz Réka elmondta, hogy jó azt látni, hogy Kisapostag fejlődik és örömteli, hogy a tervezői munkájával ennek részese lehet. A parkok ugyan nem nagy területűek, mégis a végeredményt tekintve szép, hasznos és kedvelt helyei lesznek a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak.