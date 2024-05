Mint írja, az ötlet nem csupán az utasok által mindennap használt építmény felújítását jelentette, hanem egy szép összefogásról is tanúbizonyságot tett. Kovács Lajos fontosnak tartotta, hogy a felújítási munkálatokba a roma közösségük tagjait is bevonják, valamint segítséget kért civil szervezetektől is. A kezdeményezést pozitívan fogadták, így az Előszállási Ifjúsági Szervezet vezetőjének, Kanik Péter; az ESE foci klub elnökének, Bognár Márk, valamint az Anett Virágbolt jóvoltából, sikerült annyi anyagi és szakmai támogatást, valamint önkéntes összegyűjteni, amivel felújíthatták a buszmegállót.

Ilyen volt...

Forrás: Kovács Lajos

Ilyen lett...

Így kaphattak egy pozitív képet arról is, hogy összefogással milyen eredményesen lehet a közösségért tenni. Viszont az új megállóra vigyázni is kell, hogy még jó sokáig megőrizhesse szépségét, teljességét.