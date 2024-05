Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőinek második visszavágóján a Real Madrid hazai pályán, a 88. perc után Joselu duplájával fordítva 2–1-re győzött a Bayern München ellen, így a spanyol rekordgyőztes lesz a német Borussia Dortmund ellenfele a június 1-jei fináléban – írta meg az Origo. A madridiak egyenlítő találata előtt a Bayern világbajnok kapusa Manuel Neuer óriásit hibázott, Németországban Oliver Kahn 2002-es világbajnoki döntőben elkövetett látványos hibájához hasonlították Neuer potyáját.

Harry Kane, a Bayern München (j) és Antonio Rüdiger, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Real Madrid-Bayern München visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. május 8-án

Fotó: Juanjo Martin / Forrás: MTI/EPA/EFE

Megismétlődött a múlt

A Bayern München egykori legendás kapusa Oliver Kahn ott volt a Santiago Bernabéu Stadion díszpáholyában a királyi gárda meghívására, s a játékosként a heves vérmérsékletéről ismert Kahn szeme láttára potyázott hatalmasat Manuel Neuer a Real Madrid elleni BL-elődöntőben – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A német Bild párhuzamot vont Kahn 2002-es vb-döntőben elkövetett hibája és Neuer mostani potyája között. A 2002-es tornán és a döntőig vezető úton Kahn a hátán cipelte a német válogatottat, egészen addig, amíg a brazilok elleni fináléban Rivaldo fogható lövése nem pattant róla ki, így aztán Ronaldo könnyedén megszerezhette a vezetést a braziloknak, akik végül 2–0-ra meg is nyerték a vb-döntőt.

Most eljött Neuer „Kahn-pillanata” is. Pedig a német rekordbajnok csapat kapusa szenzációsan védett a nagy hibájáig: Neuer hat óriási védést is bemutatott, nagy szerepe volt abban, hogy a bajorok a 88. percig 1–0-ra vezettek idegenben, és ezzel összesítésben 3–2-es továbbjutásra álltak. Az utolsó percekben Vinícius 20 méterről leadott lövése viszont megpattant Neuer előtt, akiről kipattant a labda, Joselu pedig közelről nem hibázta el a lehetőséget. Ezzel lett 1–1, aztán Joselu nem sokkal később duplázott, és több, kétes bírói ítélet után Real Madrid 2–1-re fordított, s összesítésben 4–3-mal a BL-döntőbe jutott a királyi gárda.