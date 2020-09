Epekő – Az apró kövek a veszélyesebbek

Epekő a népesség mintegy 10 százalékánál alakul ki, nőknél nagyjából háromszor gyakrabban, mint a férfiaknál. Az esetek nagy részében a kövek évekig nem okoznak panaszokat, ám epegörcs jelezheti jelenlétüket. Izbéki Ferenc gasztroenterológus főorvos segítségével az „epés-témának” eredtünk a nyomába.

Az epehólyag a hasüregben elhelyezkedő szerv, amely a máj által termelt napi 600-800 milliliter epét összegyűjti, és étkezéskor a hasnyálmirigy emésztőnedveivel közös szájadékon keresztül a vékonybélbe juttatja. Az epe nagyon fontos szerepet játszik a zsírok emésztésében. Körülbelül 80 százalékát víz alkotja, benne különböző arányban koleszterin, epesavak és foszfolipidek találhatók. Ha az ezek aránya eltolódik, az epe besűrűsödik, túltelítetté válik, alkotóelemei kicsapódhatnak, s megindulhat a kőképződés.

„Az epekő a legtöbb esetben »néma«, nem okoz tüneteket. Ilyenkor csak hasi ultrahangos vizsgálat deríthet rájuk fényt. Ha viszont tüneteket okoz, azok többnyire jellegzetesek. A panaszok többnyire zsíros ételek fogyasztása után jelentkeznek. Amennyiben ezeket valóban az epekő okozza, úgy az epehólyag műtéti úton történő eltávolítása után a beteg jobban lesz, panaszai megszűnnek. Ám ha a panaszokat nem megfelelő módon értékeltük, az előzetes kivizsgálás nem a szükséges mértékben lett elvégezve, úgy a beteg a műtét után sem lesz panaszmentes”, magyarázta Izbéki Ferenc. A háttérben ilyen esetekben más ok áll, például gyomor-, vagy nyombélfekély, gyomor-, vagy nyombélgyulladás, amelyek szintén okozhatnak epekövességhez hasonló tüneteket.

Az epekövesség, amely enyhe gyulladást tarthat fenn az epehólyagban, illetve az epe elfolyását akadályozva okoz epeköves panaszokat, indokolttá teheti az epehólyag eltávolítását. Évtizedekkel korábban ilyenkor csak a köveket távolították el a hólyagból, de miután bebizonyosodott, hogy a kőképződés az epehólyag működési zavarának a következménye, az egész epehólyagot kiveszik.

„Az egy, nagy követ tartalmazó epehólyag kevésbé veszélyes, mint a sok aprót tartalmazó. Az étkezéskor az epeútba kerülő és ott elakadó kövecske tartós, nagy fájdalmat, sárgaságot, epeúti gyulladást okozhat. Ha a kő az epevezeték hasnyálmirigy-vezetékkel közös szájadékban akad el – ez mindig nagyon erős fájdalommal jár –, hasnyálmirigy-gyulladást okoz, aminek akár végzetes következménye is lehet. Ha azonban időben felfedezik az elakadt követ, műtéti úton ki tudják venni. Az epehólyagot egy későbbi műtéttel ilyen esetekben is eltávolítják”, mondta a főorvos.

Az epehólyag eltávolítása emésztési szempontból okozhat kisebb gondokat, mert az epe nem tud az emésztéshez a kellő mértékben hozzájárulni. Ugyanakkor, miután a máj továbbra is termeli az epét, de az epehólyag eltávolításra került, az közvetlenül a bélbe jut, ahol irritációt, ezáltal panaszokat okozhat. Ám, amennyiben valóban és egyértelműen az epekövesség okozta a problémákat, a beteg panaszai a műtétet követően megszűnnek, és a rehabilitációs időszakot követően mindenféle ételt – ideértve például a zsírosakat is – fogyaszthat.

Amennyiben azonban a műtétet követően továbbra is fennállnak emésztési problémák, úgy a beteg további kivizsgálása válik szükségessé.

A végére marad a szokásos kérdés: tehetünk-e valamit az epehólyagunk védelmében, az epekövesség kialakulásának elkerülésére? Nos, a főorvos szerint sok mindent nem, bár vannak bizonyos kockázati tényezők, amelyek megléte esetén megnő az epekő kialakulásának az esélye. Ilyen, az elhízás, a cukorbetegség, a májzsugorodás esetleg a magas koleszterinszint is. De a betegségre való hajlam örökölhető is.