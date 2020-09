A mustgázmérgezés kis körültekintéssel megelőzhető

A mustgázmérgezés veszélyeire hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem a sajtótájékoztatón.

Sok helyen már zajlik a szüret, amivel kezdetét vette a borkészítés időszaka, melynek jellemző veszélyforrása a köznyelvben csak mustgáznak nevezett szén-dioxid. A mustgáz-mérgezések megelőzésének lehetőségeire hívta fel a figyelmet a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Mentőszolgálat Mészáros Péter szőlész-borász mérnök, a Szekszárdon található Mészáros Borház Pincészetében.

Mészáros Péter személyes tapasztalatait osztotta meg a sajtó képviselőivel. A többgenerációs bortermelő ismertette a szén-dioxid kémiai és fizikai tulajdonságait, felhívta a figyelmet a színtelen, szagtalan halmazállapotú gáz alattomosságára. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, mindezeknek megfelelően fontosnak tartotta kiemelni, hogy milyen módszerekkel kerülhetőek el a pincékben bekövetkezendő tragédiák. A pincészetében történő körbejárás alkalmával az egyik legkézenfekvőbb megoldást mutatta be sajtótájékoztató résztvevőinek, egy gyertyát mélyen maga előtt tartva közelítette meg a mélyben fekvő hordókat.

Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei igazgató a mérgezések megelőzésének lehetőségeit sorolta, kiemelte a beavatkozó készenléti állomány feladatit. Felhívta a figyelmet, hogy a mentőegységek egyéni védőfelszerelésekben közelítik meg mentendő személyt, és valamennyi esetben párokban hajtják végre a beavatkozásokat. A légzésvédelmet biztosító- valamint a gázkoncentrációt jelző eszközök is bemutatásra kerültek. Hangsúlyozta, hogy a vonulások alkalmával hosszas percek telnek el, miközben az oxigénmentes környezetben eszméletlen személy életben maradási esélyei egyre csökkenek. Az ezredes statisztikákat osztott meg a jelenlévőkkel az elmúlt öt évről, amelyek után a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egyik munkatársának segítségével közelebbről is szemügyre vehették a sűrített levegős légzésvédő eszközt.

Hirtné Illés Katalin, Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke az önkéntes egységek munkáját mutatta be. Az elnök hangsúlyozta az önkéntesek legnagyobb erősségét: a helyismeretet. Az adott település minden pontját ismerik az elhivatott tűzoltói, ilyen módon a lehető leggyorsabban érkezhet a segítség. A tűzoltó egyesület elnöke sem híve az egyéni mentőakcióknak, arra hívta fel a hívta fel a figyelmet, hogy egyedül senki se próbáljon hősködni, ugyanis nagyon hamar a mentendő személy sorsára juthat, hiszen rendkívüli erőket kell mozgósítani egy magatehetetlen test cipelése esetén és pillanatok alatt levegő nélkül maradhatunk.

Kis-Nagy Gyula, a Szekszárdi Mentőállomás vezetője életszerű, hasznos információkkal tájékoztatta a sajtótájékoztató résztvevőit a mustgázmérgezés estén a teendőkkel kapcsolatban. A sokéves tapasztalatokat összefoglalva ő is a megelőzés fontosságát hangsúlyozta. A gyertya használatát is megfelelő körültekintés mellett javasolta. Sok esetben hamis biztonságérzetet nyújthatnak ezek az eszközök. Valamennyi alkalommal legyen egy olyan személy, aki tisztában van a hollétünkkel kapcsolatban, de sose feledjük, hogy egy esetleges mentésre érkező egységre adott esetben hosszú perceket kell várni. A mentőszolgálat munkatársainak köszönhetően a jelenlévők egy újraélesztési bemutatót is megtekinthettek közelről, valamint a sokak által ismert 112 segélyhívó szám helyes használatára is felhívták a figyelmet.