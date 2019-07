A második felvonás is jelentős sikert aratott

Zenés szórakozást, dunai panorámát, habkönnyű kikapcsolódást ígértek, és nem csalódtunk most szombaton sem a kulcsi hajóállomásra látogatva.

Egy kulcsi civil szervezet, A Jövő Kulcsa Egyesület, Csillagfényes kulcsi esték a Dunán elnevezésű rendezvénysorozata keretében szombatonként a kulcsi hajóállomásra invitál, ahol különböző műfajú zenéket élvezhetünk csodaszép környezetben, ráadásul ingyen.

Most szombaton Kovács Renátó és Schnierer Balázs muzsikáltak. A Kovács–Schnierer páros már nem ismeretlen a kulcsi rendezvényeket látogatók előtt, hiszen a februárban megrendezett disznótoros- és kolbásztöltőversenyen is ők szolgáltatták a talpalávalót. Ahogy akkor, most is kitűnőre vizsgáztak szórakoztatásból. A duó nagyszerű hangulatot teremtett, táncoltak kicsik és nagyok egyaránt. Műfaji határok nélkül mulattatnak. Így tolmácsolásukban meghallgathattuk a Kicsi gyere velem csókot csenni című Cserháti-nótát, vagy az örök érvényű Pálinkadalt éppúgy, mint egy-egy mulatós egyveleget. A szünetben sem maradt üres a színpad, mert a kulcsiak másik aktív civil csoportjából, a Vidám Emberek közül ketten, Bartókné Marika és Kökényné Ibolya egy vidám jelenetet adott elő.

Tapasztalatom alapján akár családoknak is remek szombati kikapcsolódás lehet egy ilyen hajóállomási buli, mert amíg a felnőttek lazítanak, addig a gyerekek táncolhatnak, szaladgálhatnak a szép környezetben, a jó levegőn, s a családi költségvetést sem terheli meg a program. Ha most lemaradtak, ne keseredjenek el, mert a Csillagfényes kulcsi esték a Dunán elnevezésű rendezvénysorozat folytatódik augusztusban.