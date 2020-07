A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Prostitúcióra kényszerítettek több kiskorút Dunaújvárosban

A vádlottak fedőtevékenységüket a bécsi hatóságoknál bejelentették, így tényleges cselekményük rejtve maradt.

Egyes kiskorú sértetteket részben erőszakkal vettek rá a prostitúcióra, részben pedig úgy, hogy bántalmazással fenyegették őket.

A prostitúciós tevékenységből származó bevétel döntő hányadát a sértettektől elvették, és azt a szervezet tagjai egymás között elosztották.

Jogsi nélkül, vezetéstől eltiltva vezette a Mercit Dunaújvárosban

A járőrök Dunaújvárosban, a Szent István utcában ellenőriztek 2020. július 6-án délután egy Mercedes típusú személygépkocsit és 26 éves helyi vezetőjét. A rendőrök az intézkedés során megállapították, hogy a férfi vezetésre jogosító okmánnyal nem rendelkezik, mivel eltiltás hatálya alatt áll, ezért a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt indult ellene eljárás.

Dunaújvárosi öklözte a rácalmási férfit

A rendőrök az intézkedés során megállapították, hogy D. Norbert a gyanú szerint nem sokkal korábban egy dunaújvárosi vendéglátóhelyen előzetes szóváltást követően ököllel megütött egy rácalmási férfit, aki a bántalmazás következtében megsérült. D. Norbertet a rendőrök a helyszínen elfogták, majd előállítását követően súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.

Nagyon jó csapatot alkotnak

A Dunaújvárosi Óvoda minden évben ünnepséget szervez a pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársaik és a technikai dolgozóik részére. A hagyomány szerint áprilisban lett volna a köszöntés, ám a járvány miatt július 6-án, hétfőn tartották meg ezt a rendezvényt a Százszorszép tagóvodában.

Dinnyeföldről a kerti tóba, majd a Jövő Bajnokai programba

Ahogy azt a cím is sejteti igencsak kalandos életútja -és szokatlan edzésmódszere- van a Dunaferr SE egyik nagy reménységének a mindössze 14 éves Kovács-Seres Hunornak.

Úszni, de legalábbis pancsolni mindenki szeret, a mostanihoz hasonló nyári hőségben pedig kifejezett felüdülésként hat, amikor az ember megmártózhat a vízben, és lehűtheti magát.

A Dunaferr SE úszószakosztályának kiválósága, Kovács-Seres Hunor ennél azért komolyabban veszi az úszást. Erről eredménysora árulkodik, ami a szakembereknek is szemet szúrt: a tavalyi év végén ugyanis edzőjével, Szabó Gergővel együtt megkapta a MÚSZ (Magyar Úszó Szövetség) „a Jövő Bajnokai program legeredményesebb 2006-ban született versenyzője” díjat, hat megszerzett országos bajnoki címével.

A hat elsőségből ötöt mindjárt egy versenyen, a Győrben megrendezett korosztályos ob-n nyert. A Rába-partiaknál megtartott viadalon az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában 15 (!) másodperces fölénnyel diadalmaskodott (mellékesen: Hunor a 2006-os születésű fiúk között a LEN pontversenyben is az élen végzett, azaz Magyarország legeredményesebbje lett).