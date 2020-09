A Diákhitel igénylés határidejét meghosszabbították!

A Diákhitel a nagy érdeklődésre és az esetleges beiratkozási folyamatok némely intézményben való elhúzódására való tekintettel meghosszabbította az igénylési határidőt!

Amennyiben szeptember 24-ig beérkezik a hiteligénylésed a Központhoz, úgy október 15-ig hozzájuthatsz a kért összeghez. – Írja a Dunaújvárosi Egyetem honlapja.

A szabad felhasználású Diákhitel1-et rendkívül kedvező, 1,99%-os kamattal veheted fel havi 150 000 forintig, így a teljes félévre akár 750 000 forintot is igényelhetsz. A Diákhitel2-t továbbra is kamatmentesen fordíthatod képzési költséged finanszírozására.

A Diákhitel1 és Diákhitel2 esetében a Neptun rendszerből is indíthatod az igénylésedet, egyszerűen, percek alatt, személyes megjelenés és papír alapú dokumentumok benyújtása nélkül. A törlesztést pedig elég csak a tanulmányaid befejezése után megkezdened.

A járványhelyzet miatt bevezetett kamatmentes, teljesen szabad felhasználású Diákhitel Pluszt 2020. december 31-ig folyamatosan, bármikor fel tudod venni maximum 500 000 forint értékben. A Diákhitel Plusz törlesztését egy év türelmi idő után kell megkezdened.

Válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget és koncentrálj minden erőddel a tanulásra: www.diakhitel.hu