Nagyon durva! Hamis Covid-oltást kínálnak a magyaroknak a Facebookon

Nagyon fontos figyelmeztetés: ne dőljön be azoknak, akik illegális úton ajánlanak oltóanyagot. Csak hivatalos helyről szabad majd beszerezni. Életveszélyes is lehet a hamisítvány, ha valaki azt gondolja, hogy védett, pedig nem, de az is előfordulhat, hogy csak pénzzel húzzák le.