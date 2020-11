Megható! Így örült a kisfia Lékai Máténak, miután a kézis legyőzte a vírust

Lékai Máté meggyógyult, így végre újra magához ölelhette kisfiát, Noelt. Lékai-Kiss Ramóna, a TV2 Dancing With The Stars műsorvezetője boldogan osztotta meg a találkozásról készült fotókat.

Lékai-Kiss Ramóna, a Dancing With The Stars műsorvezetője legalább két hétig nem látta a férjét, így el is pityeredett egy adásban. „Két hete el van zárva tőlem a férjem, de nemcsak tőlem, hanem Noeltől is. Máté nem tud találkozni velünk…” – mondta akkor. Szerencsére a sportoló, Lékai Máté időközben legyőzte a vírust, így újra együtt lehet a család – írja az Origo.