Klopp: nem éltünk a lehetőségeinkkel

„Fáj, mert ott voltak előttünk a lehetőségek. Nyílt mérkőzés volt számos ellentámadással, ám

– értékelt az 52 éves német tréner.

Kilenc perccel a rendes játékidő vége előtt Dries Mertens büntetőből szerzett vezetést a házigazdának a nápolyi összecsapáson, majd a ráadás perceiben a csereként beállt Fernando Llorente állította be a 2-0-s végeredményt, aki a nyáron az előző BL-idény döntősétől, a Tottenham Hotspurtől érkezett.

Klopp szerint ugyanakkor a Napoli vezető találatát téves ítélet előzte meg.

– utalt Andy Robertson szerelési kísérletére José Callejón ellen a tizenhatoson belül. – „Felugrott, mielőtt még összeértek volna, de ezen már nem változtathatunk.”

Íme, az eset:

Think Liverpool fans should share a different angle on the pen which shows what actually happened… clear pen #LFC #Napolivsliverpool #Napoli #Penalty pic.twitter.com/p2dNMazS4Z

— Truth (@Itz_Zehzz) September 17, 2019