Újraépült a földvári vízitúra sportklub csónakháza

Tavaly januárban a lángok martalékává vált a Beszédes József Vízitúra Sportklub Duna-parti – generációk óta szeretett – csónakháza.

Azon a bizonyos téli napon a tűz az épület teljes területére átterjedt, és minden ott tárolt sporteszközt megsemmisített. Linka Jánosné Belvári Éva, a sportklub elnöke akkor – lassan másfél éve – így nyilatkozott: „Nem szabad, hogy vége legyen. Újjá fogjuk építeni.”

Így is lett, ez év júniusában pedig már arról számolhatunk be, hogy a felújítási munkálatok már a végéhez közelednek. A kivitelező 2019. június 30-i határidővel vállalta a munkát. Az épület teljes felújításának költségvetése 21,5 millió forint. A kivitelező cég szoros határidővel dolgozik, szűk három hónap állt rendelkezésükre, hogy újra átadják az épületet és környékét a vízi élet kedvelőinek.

Az elmúlt másfél évben lezajlottak a tervezési és engedélyeztetési munkák, a biztosító is lefolytatta vizsgálatát. Ennek eredményeképpen az újjáépítés költségeinek közel a felét fedezte a biztosító által kifizetett összeg, a többit a dunaföldvári önkormányzat vállalta magára.

Számos felajánlás is érkezett helyi vállalkozóktól: Barta Ferenc, Czinger József, Csigi Lajos, Márton Zoltán és Varga János cégei jelentős mértékben segítették az épület újjászületését.

„A város összefogása példaértékű” – meséli Linkáné Éva. Sokan adójuk egy százalékát utalták át az egyesületnek, de sok magánszemély is adakozott a számlaszámunkra.

A pénzadományok összesen mintegy 1 millió forintot tesznek ki: ezt az épület berendezésére fordítják. Asztalokat, székeket, evezőket, mentőmellényeket, étkészletet, komplett konyhabútort vásároltak/vásárolnak. Tervezik a hajópark bővítését, bár már most is rendelkezésre állnak kenuk a vízitúrázáshoz.

Linkáné Éva köszönetet mondott Szabó Imre főépítésznek is, aki ingyen vállalta a tervezési munkát, Berényi Zoltánnak, a kivitelező cég vezetőjének, akivel kölcsönös együttműködésben dolgoznak az épület újjászületésén.

Külön köszönet illeti Dunaföldvár város vezetését és minden lakosát, akik bármilyen módon segítettek abban, hogy a leégett csónakház ilyen rövid időn belül újjáépülhetett.

A vízitúrázást, a rendkívül népszerű Vízicsibe táborokat, a közösségi rendezvényeket rövidesen ott folytatják az egyesület tagjai, ahol 2017-ben abbahagyták, csak egy szebb és korszerűbb épületben.

Az egyesület vezetősége igyekszik minden olyan feltételt újra megteremteni, amely azt hivatott szolgálni, hogy Vajai Zsuzsanna, a gyermek- és ifjúsági csoport vezetője a fiatalokkal megszakítás nélkül folytathassa a táboroztatást, a vízitúrázást a mostani és az elkövetkező generációnak.

Az épület pár héten belül újra betölti azt a szerepet, amit évtized óta gyakorol: örömére szolgál kicsinek és nagynak, minden vízi életet kedvelőnek, helyi lakosnak és távolról érkezőnek, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak, élvezzék a csodálatos panorámájú vén Dunát.