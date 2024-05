Ma van a Harmonika Világnapja! Ez alkalomból egy olyan dolgot szeretnék megosztani, amellyel nem olyan rég találtam szembe magam: a fényképen John Lennon, énekes és dalszerző, a The Beatles zenekar gitárosa, aki épp harmonikázik az „All You Need Is Love” című dal próbáján, 1967-ben.

Rögtön utána is néztem a dalnak és lám: tényleg van benne harmonika! Ki gondolta volna, hogy egy ilyen nagy együttes is használta ezt a csodás hangszert. — osztotta meg a harmonika világnapján Kiss Péter, baracsi származású harmonikaművész az érdekességet Facebook posztjában.