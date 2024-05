Képzeljünk magunk elé egy tökéletes titkárnőt. Nem, nem jó… Azonnal verje ki a fejéből a szinte láthatatlan kinézetű, jellegtelen, szürke, avittas szemüvegű rosszul öltözött képet. A tökéletes titkárnővel én találkoztam. Kedves, nagyon szép, okos, elég határozott ugyanakkor semmi tolakodó nincs benne. Mielőtt bárki azt hinné, hogy ilyent csak a mesterséges intelligencia képes előállítani, ki kell, hogy ábrándítsam.

Horváth Mónika, teljesen valóságos, sőt néhány napja nyerte el a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen irodai asszisztens kategóriában az első helyet. Azaz a Rudas most végző 5/13.c technikus tanulója az ország legjobb titkárnője lett.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ülünk az iskola gyors- és gépíró termében a győztessel és a felkészítő tanáraival. Kolarovszkiné Szloboda Melinda és Orbán Mária büszkék Mónika sikerére. Mielőtt megpróbálnám megérteni, hogy mit és hogyan kellett tennie azért, hogy az ország legjobbja legyen a szakmájában, elmondják, hogy szeretnie kell, ahhoz, hogy jól tudja csinálni. Vállalnia kellett az iskola utáni, hétvégi gyakorlásokat, felkészülésüket, végeláthatatlan prezentációkat, unalomig ismételt tételkidolgozásokat.

S meg tudom azt is, hogy Horváth Mónikához hasonló diákok adják nekik vissza az erőt, a kitartást, az értelmet ahhoz, hogy folytatni tudják a munkájukat, hogy érezzék, hogy igenis van lényege, értelme mindennek, amit tanításnak nevezünk.

Nem, sokkal visszafogottabban mondták mindezt, de miközben joggal vagyunk büszkék az ifjú hölgy teljesítményére, be kell ismernünk azt is, hogy a nem mindennapi teljesítmény eléréséhez az ő elkötelezettsége mellett a tanárai segítségére is mindenképpen szükség volt. Ők adták tudásukat, tapasztalatukat, idejüket, támogatásukat, mindazt, ami ahhoz kell, hogy ne csupán induljon, hanem célba érjen az, aki versenybe száll.

Mónika testvére is a Rudasban végzett, igazából ő adta meg neki a kedvet, hogy ő is ezt a klasszikus szakmát válassza, amely sok-sok különféle elnevezésen ment és megy is át, de a lényeg ugyanaz marad. A rendezvényszervezéstől a jegyzőkönyvek készítésén és kivonatolásán át a protokollig mindenben napra kész, felkészült, aki ezt a szakmát választja. Természetesen ért és beszél is angolul, s jól eligazodik a számítógépes programok alkalmazásában ugyanúgy, mint a gyorsírás területén.

De visszatérve arra, hogy mit is kellett tenni az első hely elérése érdekében?

Ahogy Orbán Mária elmesélte:

- A „területi előválogató” keretében – saját intézményükben – kezdték meg a versenyzést a szakmacsoportban a helyi kamarák felügyeletében. Az írásbeli feladatlap word és excel tudást igénylő összetett feladatsort tartalmazott, melyet több tantárgyat összefoglaló (kommunikáció, titkári ügyintézés, levelezés, gépírás, magyar nyelv, protokoll, rendezvényszervezés) komplex elméleti és gyakorlati tudást igénylő írásbeli feladatlap kitöltése követett. A 235 induló közül 12 főt hívtak be a Budapesten február 28-án megrendezésre kerülő középdöntőbe. Itt többek között több órás írásbeli rendezvényszervezés gyakorlati feladat, szóbeli szakmai tétel előadása szerepelt a megmérettetésen.

Kolarovszkiné Szloboda Melinda a döntőről mesélt: - A versenybizottság nagyon változatos és cseppet sem könnyű, három részből álló feladatsorral várta a döntőbe jutott három lányt, köztük Mónikát. Diktálásra írás, a korrektúrás szöveg időre történő begépelése – ügyelve a hibátlanságra, a mennyiségre, a szöveghűségre, a helyesírásra -, a részben gyorsírási diktátum alapján készült hosszú jegyzőkönyv kivonatolása, a szakmai tétel 10 diából történő prezentációjának elkészítése 30 perc alatt, majd előadása összerendezettséget és szakmai tudást igényelt.

- Hogyan lettél első? - szegezem a kérdést Horváth Mónikának.

- Sikerült jól megoldanom a feladatokat, időben végeztem a prezentációval és sikerült is jól előadnom, jól tudtam koncentrálni a kérdésekre. Ahogy a döntő után hallottam a többiektől, volt aki félreértette a feladatot, de volt olyan is, aki nagyon izgult. Igyekeztem minden tételre felkészülni, nagyon sokat gyakoroltam a tanáraimmal.

- Hogyan tovább?

- Felsőoktatási intézményben nincs pontosan ilyen szak, éppen ezért a Dunaújvárosi Egyetem gazdász szakát céloztam meg. Ahogy tanáraim mondták a versenyeredménnyel nem csupán nem kell készülnöm az év végi vizsgákra, hanem a felvételinél is többletpontot fogok kapni, így úgy gondolom, hogy ez megérte. Mindenesetre szeretnék ilyen területen dolgozni, mert nagyon sokrétű.

Szüleid és a nővéred, hogyan fogadták az eredményed?

- Természetesen mindannyian nagyon büszkék voltak rám.

A Szakma Sztár Fesztivál 9000 induló diákja 75 szakmát képviselt az országos szakmai versenyben. Horváth Mónika 5/13. c osztályos irodai titkár tanuló az országosan döntőbe jutott kétszáz diák egyike volt. A legjobb.