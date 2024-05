Nem csak nézem, hanem látom is azt, hogy micsoda leárazás és kedvezmény cunami árasztja el a boltokat, főleg a nagy áruházakat. Az ember csak kapkodja a fejét. Röpködnek a százalékok, ilyenkor a gyanútlan vásárló felhalmoz, ergo azt is megveszi, amire per pillanat nincs is szüksége, de hát most olcsóbb. Azért lenne egy javaslatom! Ha már mindent ilyen frankón szabályozunk, akkor nyugodtan kötelezővé lehetne tenni – akár az árfigyelő applikáció segítségével is – azt, hogy az előző három évben mikor milyen áremelés volt az adott termékkel kapcsolatban abban a boltban. Hogy a „gyanútlan vásárló” is érzékelhesse azt, hogy miből is enged valahány százalékot a multi.