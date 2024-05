Minden egy helyen 32 perce

Júliusban egységesíti ügyfélkiszolgálását az MVM Next

Az ügyfélkiszolgálás egységesítése érdekében az MVM Csoport tulajdonában álló E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvad az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-be. Ezzel 2024. július 1-jétől az MVM Next az országban egyedülálló módon, egységes márka alatt szavatolja a földgáz- és a villamos energia egyetemes szolgáltatást az ügyfeleknek – közölte az MVM Next az MTI-vel.

A közlemény szerint a változással az ügyintézés mindenkinek egy helyről lesz elérhető. A szolgáltatóváltozásról részletes tájékoztató levelet küldenek, az ügyfeleknek azzal kapcsolatban nincs teendőjük. Az egyetemes szolgáltatóváltozás a Dunántúlon élőket és az Opus TITÁSZ szolgáltatási területén élő tiszántúli ügyfeleket érinti. A közlemény kitér arra: a villamos energia ára nem változik. A szolgáltatóváltozás jelentős informatikai átállással jár, emiatt az áramügyintézés 2024. június 28-ától előreláthatólag két hétig nem lesz elérhető, az előrefizetős mérőkhöz feltöltőkód vásárlására nem lesz lehetőség. A változás kizárólag az egyetemes szolgáltatásra vonatkozik. Az áramhálózat üzemeltetését a Dunántúlon változatlanul az E.ON, a Tiszántúl három megyéjében az Opus TITÁSZ biztosítja – tették hozzá. Kiemelték: a korábban megkötött egyetemes szolgáltatói szerződés nem változik, rendkívüli elszámolás nem történik, nem készül végszámla. Az elszámolás módja nem változik, a diktáláson alapuló elszámolást választóknak a jövőben is diktálniuk szükséges, míg az átalányelszámolást választóknak az MVM Next a jövőben is egyenletes részszámlákat küld.

Felhívták a figyelmet arra is: az átalányelszámolást választók májusban még az E.ON-tól kivételesen két részszámlát is kaphatnak, eltérő fizetési határidővel. Az MVM Next első számlája az átállások miatt várhatóan a megszokott időpontnál később érkezik, és a számlák fizetési határideje megváltozik. A számláikat csoportos beszedési megbízással rendezőknek nincs teendőjük, banki megbízásuk érvényben marad. Az MVM Next más bankszámlaszámokat használ, mint az E.ON, ezért az átutalással fizetőknek az új villanyszámlákon feltüntetett bankszámlaszámokat kell használniuk. Az online bankkártyás fizetés a jövőben a CIB Bank felületén lesz elérhető – tették hozzá. A szolgáltatóváltozást követően az ügyeiket elektronikusan intézők az MVM online ügyfélszolgálata és mobilapplikációja áll rendelkezésre, ezzel a földgázszolgáltatást is igénybe vevők egy helyen intézhetik egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó energiaügyeiket. Az e-számlát választó ügyfelek a jövőben is elektronikus úton kapják számláikat – áll a közleményben. Felhívták az előrefizetős mérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy gondoskodjanak időben mérőjük előzetes feltöltéséről, mert 2024. június 28. 16:00 órát követően a szolgáltatóváltozáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések miatt feltöltőkód vásárlására előreláthatólag két hétig nem lesz lehetőség. 2024. június 30-áig áramügyintézés kapcsán, az E.ON-t kell keresniük az érintett ügyfeleknek. A szolgáltatóváltozással teljesen elválik az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó, illetve a műszaki ügyekkel, hálózattal kapcsolatos ügyintézés. Ez utóbbival kapcsolatban, például ha teljesítménybővítést kérünk, új bekapcsolási igényünk van, vagy a mérőóránkkal kapcsolatban merül fel intéznivaló, 2024. július 1-jét követően mindenképp a területileg illetékes áramhálózati elosztói engedélyeshez kell fordulni. A mérőórák éves személyes leolvasását továbbra is az E.ON leolvasói végzik majd a Dunántúlon – áll a közleményben. Az MVM és az E.ON munkatársai is megfeszített erővel dolgoznak, az esetleges kellemetlenségekért a társaság előre is kéri az ügyfelei megértését, egyben javasolja, hogy esetleges ügyeiket még a szolgáltatóváltozást megelőzően indítsák el, mert az informatikai átállás időszakában erre nem lesz lehetőség.

A közelményben emlékeztetnek: az MVM Csoport 2022. április 14-én vásárolta meg az E.ON Áramszolgáltató Kft.-t, azonban a tranzakciót követően a társaság változatlan néven és megjelenéssel végezte tevékenységét, készültek az átalakításra. Az elmúlt évtized sikeres építkezésének eredményeként az állami tulajdonú MVM Csoport jelentős regionális jelenléttel bíró, modern nagyvállalattá fejlődött, amely mintegy 8 millió ügyfél földgáz- és villamosenergia-ellátásáért felel, ezért stratégiai céljává vált, hogy hazai egyetemes energiaszolgáltatási tevékenységét a jövőben egy társaságban, egy márka alatt végezze – áll a közleményben. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. értékesítését követően az E.ON Hungária Csoport áram- és gázhálózatainak üzemeltetésére és fejlesztésére fókuszál. Továbbra is a cégcsoport üzemelteti a Dunántúl és a központi régió jelentős részének áram-, valamint a Dunántúl hat vármegyéjének gázhálózatát, több millió ügyfele számára garantálva a biztonságos energiaellátást. Kiemelt figyelmet szentel a megújuló energia hasznosításának és komplex energetikai megoldásokat kínál lakossági és vállalati ügyfeleinek. Energiakereskedelmi vállalata több tízezer kis-, közepes és nagyvállalatot lát el árammal és földgázzal a versenypiacon – írták. Az egyetemes szolgáltató változással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a MVM Next és az E.ON weboldalain – tették hozzá.

