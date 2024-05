A 79 éves Hill vasárnap reggel halt meg. Halálának okát nem ismertették.

Hill legismertebb szerepe Edward Smith kapitány az 1997-ben Oscar-díjat nyert Titanic című filmben, illetve Théoden király szerepe volt a Peter Jackson rendezésében készült, tizenegy Oscar-díjat nyert Gyűrűk Ura trilógia két részében.

Több évtizedes karrierje során olyan filmes alkotásokban is feltűnt, mint az 1982-ben készült Gandhi, a 2002-es Skorpiókirály és a 2008-as Valkűr.

Bernard Hill 1944-ben született Manchesterben. Színészi karrierje a z 1970-es évek elején kezdődött. A tévék képernyőjén 1973-ban debütált Mike Leigh első filmjében, a Hard Labourban. Játszott az Én, Claudius (1976) című sikeres televíziós minisorozatban Gratusként, a Büszkeség és ártatlanság (1997) című George Eliot-adaptációban pedig egy apát alakított, akinek büszkesége tragédiába torkollik. Ő játszotta Luther Plunkitt, a San Quentin börtön felügyelőjét Clint Eastwood True Crime című filmjében is. Hill televíziós drámákban is játszott szerepeket az 1980-as években, köztük Yosser Hughes-t, a zaklatott „kemény embert”, akinek élete szétesik Alan Bleasdale Boys from the Blackstuff című filmjében. Újabban Norfolk hercegeként láthatták a nézők a Wolf Hall című BBC-adaptációban, mely Hilary Mantel műve alapján készült – összegzi a Magyar Nemzet a színész munkásságát.