A csoportgyőzelem azt is jelenti, hogy jövőre az elitben, leánykori nevén az A-csoportban, a világ tizenhat legjobb válogatottja között folytathatja nemzeti csapatunk.

Rengeteg jelzővel illették az elmúlt hét történéseit azok, akik követték az olaszországi eseményeket.

Leginkább kaotikusnak nevezték a vébét, a körbeverések miatt.

Az utolsó nap hat csapat közül kettő még kieshetett a divízió I/B-be, és három válogatott még esélyes volt – maradjunk ennél a megnevezésnél – az A-csoportba jutásra.

Pedig ez nem meglepő, az a meglepőbb, hogy az elmúlt években nem alakult ilyen szorosan a sorrend. Többször cikkezett már portálunk arról, és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) néhány jeles képviselője is említette már, nagyon kiegyenlített a mezőny az úgynevezett második vonalban. Értjük ezalatt azt, hogy az A-csoport utolsó négy helyezettje, a divízió I/A hatcsapata, és a divízió I/B első két válogatottja közel azonos játékerőt képvisel. A divízió I/B-ból most az az Ukrajna lépett a divízió /A-ba, amely egy év múlva akár még egy osztályt léphet – az elitbe. A divízió I/B-ből most egy osztállyal lejjebb az a Hollandia került, amelynek azért van A-csoportos múltja is.

Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

Mivel a legjobbak között tizenhat csapat szerepel, ezért aránytalanul kevésnek tűnik a divízió I/A hatcsapatos mezőnye. Fel is merült, már az IIHF részéről a létszám növelése. Akár tíz együttesre is, az ifjúsági és a junior vébék mintájára. Tíz országgal a nagy a jégkorong-nemzeteken kívüliek is meg tudnák rendezni a viadalt.

Magyarország esetében Dunaújváros Székesfehérvárral, Miskolc Debrecennel közösen, vagy Budapest önmagában is helyt tudna adni egy tízcsapatos világbajnokságnak.

De most ennyire ne nézzünk előre, ízlelgessük azt, hogy jövőre Skandináviában szerepel a válogatottunk, ugyanis Dánia Svédországgal közösen rendezi a vébét. Nem túl jó helyszín – drága a sör!