Bár a település nem kifejezetten tanyavilág jellegű, de a zártkertes övezetben a szociális leszakadás tapasztalható, ezért van szükség a speciális segítségre. Mivel a településvezetés számára soha nem csupán egy egyszerű költségsor volt rászoruló lakótársaik megsegítése, ezért alakították ki a tanyagondnoki pozíciót.

Honnan jött a tanyagondnok iránti igény?

-Az ötlet gazdájának Kemény Bertalan tekinthető, aki országos vidékjáró kutató-tervező feladatai és terepmunkája elvégzése nyomán, azok tapasztalataira építve megalapította 1989-ben a Magyar Falu- és Tanyagondnokok Hálózatát. A modell értékű kezdeményezés országossá nőtt, mára mintegy 1700 tanyagondnoki szolgálat működik, amelyet minisztériumi rendelet támogat és szabályoz. Kulcson a szociális intézmény keretén belül működő alapellátásról van szó, amely szakmai program szerint, de nem szigorú protokoll alapján működik mintegy egy éve.

Ki az a Panda, ez egy becenév?

-Panda Krisztián a valódi nevem. Már több mint 15 éve élek a településen, majd’ 30 évet töltöttem az egészségügyben, részben az Országos Mentőszolgálatnál rohamkocsin, illetve a veszprémi felnőtt és gyermek sürgősségi orvosi ügyelet, illetve a várpalotai sürgősségi orvosi ügyelet vezetőjeként dolgoztam.

Fotó: Török Tímea

A falu szíve a tanyagondnok

-2023. márciusa óta dolgozom tanyagondnokként a Kulcsi Szociális Intézményben, ezalatt elvégeztem a feladat ellátásához szükséges falu és tanyagondnoki képzést is. Elsősorban Kulcs északi, Adony felőli részén dolgozom. Ez magába foglalja a Búzavirág, Cinke, Csalogány, Diós, Fenyő, Hársfa, Iglice, Kiskert, Kőbányai, Kőris és Meggy utcákat, valamint a Radicsa utcát. De a falu más részeit érintő feladataim is vannak, és a társ intézményeknek is segíthetek, ha szükséges. Munkámat tavaly áprilisa óta egy kilencszemélyes Toyota kisbusz segíti, amelyet az önkormányzat a Magyar Falu Program forrásai segítségével szerzett be. Napi nyolcórás munkaidőben látom el feladataimat, de kötetlen munkaidőben, hiszen segítségre gyakran nem hétköznap reggel 8 és délután 16 óra között van szükség, hanem hétvégén, vagy este is.

Sokrétű a munka, de térítés mentes

- Alapvetően a mindennapi tevékenységem gerincét az előbb említett területen élőknek szánt speciális segítő munka, a tanyagondnoki szolgálat adja. Nem kell a területet jelölő lakcím-kártyával rendelkezni a segítséget kérőnek, ha életvitelszerűen tartózkodik ott, akkor segítünk. Az idős gondozottjaimat behozom a szociális intézmény nappali ellátásába, de elviszem orvoshoz, elmegyek gyógyszertárba, bevásárolni, vagy éppen a postára. Emellett mindenféle ügyet intézek az önkormányzatnál, dokumentumokat is segítek kitölteni, ha éppen arra van szüksége valakinek. A falun belüli utaztatásban és a ház körüli munkákban is részt veszek, legyen az favágás, kerítésjavítás, ág levágás, vagy biztonsági metszés, mindehhez természetesen kaptam szerszámokat is az intézménytől. De például a vasútállomásra is viszek ki, olyan idős embereket, akik mozgásukban részben korlátozottak ugyan, de azért még el tudnak menni a szakrendelésre vagy elmennek az unokákhoz látogatóba ünnepekkor. Fontos hangsúlyoznom, hogy az említett szolgáltatás teljesen térítésmentes, általában nem hiszik el a segítségre szorulók, hogy így működik. De én ezért kapom a fizetésem. Természetesen programozni kell a feladatokat, hiszen közel négyszáz főről beszélünk az ellátási területen.

Fotó: Török Tímea

Hogyan tud a tanyagondnok segíteni?

- Vannak például olyan ellátottjaim, akikhez rendszeresen, minden másnap megyek megbeszélt időpontban. Jelenleg nyolc főnek én szállítok ebédet, amely szintén fontos feladat. Az első találkozás a gondozottakkal beszélgetéssel kezdődik, megismerkedünk. Arról kérdezem például, hogy hol lakik a hozzátartozója, vagy kivel, és milyen anyagi körülmények között él. Sokszor ugyanis az ügyfeleink anyagi helyzetén is tudunk segíteni, hiszen nekünk pontos információink vannak a szabályokról, lehetőségekről, mint például a nyugdíj kiegészítésről, egyszeri segélyről, méltányossági nyugdíjemelésről vagy gyógyszer-támogatásról is. Szeretném megemlíteni az egyik legújabb szolgáltatásunkat, a gyermekszállítást. Ez nem a szociális intézmény és nem is az önkormányzat kötelező feladata, hanem kifejezetten a helyi igények alapján kialakított segítő szolgáltatás. Gondoskodunk arról, hogy a kijelölt külterületen élő családok gyermekei biztonságban eljuthassanak az iskolába, óvodába. Reggel egy kísérő segítségével elszállítom, majd délután haza is viszem a legkisebbeket. Így nem kell a 6-os főút mellett, a szántóföld szélén, vagy egyedül közlekedniük. Ha felmerül az igény behívjuk a szülőket egy megbeszélésre a szociális intézménybe. Itt, miután elmondjuk a feltételeket, készítünk velük egy megállapodást. Természetesen miután véges a szállítási kapacitás, ráadásul az iskolai, óvodai kezdés is határt szab, rászorultság alapján mérlegelnünk kell. Hangsúlyoznom kell, hogy nem iskolabusz járatról van szó, csak akkor közlekedünk, ha rendelkezésre állnak a feltételek, de van menetrendünk. A gyermekszállítás akkor történhet, amikor én dolgozom és a busz is üzemképes. Jelenleg 10 gyermeket szállítok - mondta Krisztián, majd így folytatta.

- Szerepem van a házi segítségnyújtásban, mivel ez kötelező szolgáltatása a szociális intézménynek a kulcsi lakosság részére. Egészségügyi munkatapasztalatom, és szakápolói végzettségem lehetővé teszi, hogy tehermentesítsem a kollégáim, szükség esetén besegítek a házi segítségnyújtásba. Ugyanakkor részt veszek a gyermekjóléti munkában is, a családsegítő kollégával rendszeresen dolgozom együtt. Mindenkinek az érdeke, hogy ez a szolgálat jól működjen, még annak is, aki nem szorul rá, én mindenképpen erre törekszem. Szeretném elérni, hogy a munkám a szolidaritás, egymásra figyelés, egymásért felelősséget vállaló magatartás generálója is legyen.