Az alapszakasz áprilisi meccsét az Eger nyerte meg, de az első kört a DFVE zárta a harmadik helyen, a hevesiek pedig a negyediken, ezért a pályaelőny az újvárosiaknál volt a két győzelemig tartó párharcban. Úgy volt, a Fradi ellen szemsérülést szenvedett Somogyvári már nem játszhat a szezonban, azonban mégis ott volt a keretben.

Fotó: Laczkó Izabella

Az első emberelőnyt rögtön kihasználta a hazai csapat, remek bejátszás után Szabó találat be, amire egyből Borsi felelt. Aztán ötméterest harcolt ki az Eger, ezt Szilágyi értékesítette, ezzel két és fél perc alatt fordított a vendég alakulat, 1-2. Maczkó bravúros védését Horváth egy szép ejtéssel fejelte meg. Utána a kimaradt lehetőségekről és a kapusok védéseiről szólt a negyed, az utolsó percre fordulva Pogonyi ismét előnyhöz juttatta az ellenfelet. Azonban ezzel még nem volt vége, mert tizenöt másodperccel a vége előtt Jonkl suhintotta laposan a hálóba a labdát, 3-3.

Fotó: Laczkó Izabella

A második negyedet egyből emberhátránnyal kezdte a DFVE, Szilágyi ezt egy távoli bombával használta ki. Dobi is megmutatta, hogy ő is tud fórból gólt lőni, ugyan több ígéretes lehetősége is volt, de nem tudta visszavenni a vezetést a Dunaújváros, sőt, Lendvai egy ejtéssel az ellenfélnek tette ezt meg. Egy megúszást követően Horváth büntetőt érően szabálytalankodott, de Szilágyi ötösét Maczkó nagy bravúrral kiütötte a sarok elől. Azonban egy labdaszerzés után megint ziccerben úszhattak az egriek, az ajtó-ablak helyzetben Szilágyi javította előbbi hibáját, 4-6.

Fotó: Laczkó Izabella

A harmadik nyolc perc elején a kimaradt lehetőségek után a dunaújvárosi nevelésű Szellák ejtett ismét távolról a hálóba, és sajnos semmi nem sikerült támadásban, Garda kapufát lőtt, Mahieu center csavarását fogta Torma. Aztán tovább nehezedett az eddig sem könnyű helyzet, mert Maczkóról becsorgott Szellák lövése, 4-8. Támadásban továbbra is teljes volt a blokk, Horváth közelről a kapufát trafálta telibe, Jonkl pedig Tormába vágta az emberelőnyt.

Fotó: Laczkó Izabella

A záró felvonásban óriási javulásra lett volna szüksége csapatunknak, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. Kardos Laura gyorsan büntetőt harcolt ki, amit Garda bevágott, ezzel hosszú percek után volt eredményes a DFVE, 5-8. A csata hevében Szabó vérző fejjel szállt ki a medencéből, ami után Bódi fórból megint közé tette a négyet. Kardos Laura óriási helyzetébe blokkoltak bele az egriek, s mivel már csak három perc volt vissza, csoda kellett volna a fordításhoz. Jött is egy emberelőny, de Kardos Dominika lövését kiszedte Torma, aztán az ő kezéből esett ki a labda, végül Szellák Csenge pontot tett a mérkőzésre, 5-10. Az utolsó pillanatokban szépíteni sem sikerült, Somogyvári nagy ziccerből nem talált be.