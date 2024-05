Az előzményekkel kapcsolatban Várai Róbert polgármester elmondta, amíg a hivatal melletti épületben működött a Takarékbank, addig volt bankautomata is. Azonban idővel megszűnt az ügyfélszolgálat és az ATM is. Körülbelül öt esztendő telt el azóta. Az önkormányzat megvásárolta ezt a szomszédos épületet (ezáltal biztosíthatja a műszaki feltételeket) és felkereste a hazai pénzintézeteket, hogy melyikük helyezne ki a településükre automatát. A négyből két bank nem igazán kapott az alkalmon, az egyik elutasító választ adott, míg a K&H Bank partnerként állt a felvetéshez, és megállapodás is született a megvalósításról. Mint azt a polgármester hozzátette, bár népszerűek a bankkártyák, nem mindenhol lehet azzal fizetni, hanem csak készpénzzel.

Fotó: Molnár Emese

Taskovics László, a bank dél-dunántúli régiójának vezetője az átadási ünnepségen úgy fogalmazott, a mai digitális világban szűkülnek a személyes kapcsolatok is, így a szolgáltató és az ügyfél között is. Számukra fontos, hogy kövessék a digitális fejlődést, az ATM-ek pedig a korszerű bankolást szolgálják. Azt is tervezik, hogy rendszeres időközönként kollégáik is jelen lesznek Baracson, akik tanácsadással is rendelkezésre fognak állni minden meglévő és új ügyfelük számára.