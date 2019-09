Kiütéses sikerrel nyitották az Erste Ligát a Bikák

A Dunaújvárosi Acélbikák Székesfehérváron a Titánok otthonában kezdték meg szereplésüket az Erste Liga 2019/2020-as szezonjában. A DAB vártnál magabiztosabban nyert.

Fehérvári Titánok – DAB 1-7 (0-2, 1-1, 0-4)

Fehérvári Titánok: Gyenes – Horváth, Kiss, Dézsi, Mihály, Péter, Imre, McCutheon, Campbell (1), Császár, Madácsi 1, Erdély, Vas, Almási, Balogh, Nagy, Buzás, Kovács, Vincze. Vezetőedző: Kiss Dávid.

DAB: Hughson – Kovács (1), Vuorijärvi 2, Azari, Dansereau (2), Mazurek 1 (1), Baker 1, Lendak (2), Silló 2, Somogyi B. 1 (2), Turcotte (2), Dósa, Hruby, Gulácsi, Pinczés, Tamás, Ráduly, Wéninger, Gebei, Somogyi N., Subotic. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

Az első két harmad aránylag kiegyenlített küzdelmet hozott, azonban a befejező játékrészben nem kímélte ellenfelét a dunaújvárosi együttes. A találkozó érdekessége, hogy a DAB két gólt is szerzett emberhátrányban. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a nyáron igazolt kanadai kapus, Garret Hughson a lövések 97.37 százalékát védte.

Az Acélbikák vasárnap is pályára lépnek, 17 órai kezdettel a Gyergyói HK-t fogadják.