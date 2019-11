Előzött a Baracs, a második helyen zárták az őszi szezont

Végleges a 2019/20-as futballidény őszi dobogós rangsora a labdarúgó megyei másodosztály déli csoportjában. A Vajta lett az első, a Baracs a második, a Káloz pedig a harmadik. Az éllovas az őszi utolsó fordulóban kiütéssel győzött a Seregélyes ellen. A Baracs is behúzta a három pontot a nagykarácsonyi csapattal szemben, és mivel a Seregélyes II sikeresen megakasztotta a kálozi ezüstös reményeket, így a baracsiak léphettek fel a dobogó második fokára.

Egyébként az esőben is szép volt a góltermés, öt találatnál kevesebbet csak egy meccsen láthattak a szurkolók. A záró fordulóban összességében negyvenhatszor zördültek meg a hálók. A tabellán jól látszik, hogy az őszi befejezésnél három részre szakadt a mezőny. Tavasszal tehát bőven lesz majd javítási lehetőség. Ez utóbbira a szövetség döntése nyomán már az idén sor kerül, mivel a tavaszi első fordulót előre hozták, és november 17-én játsszák a csapatok.

A városkörnyéki együttesek közül a Baracs – Nagykarácsony összecsapás szerepel tudósításunkban, ahol a hazaiak sima győzelemmel szereztek három pontot és vele együtt a sokkal szebben csillogó ezüstérmet.

Baracs – Nagykarácsony 4–1 (2–0)

Baracs: Vaszócsik (Pék) – Hepp, Rezes (Boros), Bartók, Nagy E. (Prókai), Éliás, Badi, Ásványi, Huber, Nagy D. (Mészáros), Kőkuti.

Nagykarácsony: Turi – Kovács, Jeney, Tábi, Brogyányi M., Halasi, Boros, Szabó, Felföldi, Kovács, Szűcs (Virág).

Az első félidő 12. percéig bírták a nagykarácsonyiak a hazai rohamokat. Szögletből beívelt labdából esett az első találat, Ásványi Norbert fejelt a hosszú sarokra. A 18. percben egy akcióból Nagy Dániel is feliratkozott a góllövőlistára. A szünet után kissé lankadt a baracsiak figyelme, így Brogyányi Márk szögletből, érintés nélkül szépíthetett az eredményen, 2–1. A hátralévő időben felébredt Idei Szabolcs legénysége. A 62. és a 73. percben Kőkuti Tamás, valamint Éliás Zsolt révén a vendéglátók bebiztosították a győzelmet.

A találkozó után Idei Szabolcs, a baracsi csapat edzője értékelte a látottakat és egyben az évet is: – Már az első félidőben uraltuk a játékot. Kis figyelemkihagyás adott alkalmat az ellenfélnek szépíteni. A második játékrész közepétől azonban egyértelművé vált a fölényünk. – Az őszi eredményt illetően Idei Szabolcs elégedett a helyezéssel, és továbbra is a csapatépítést tartja a legfontosabbnak. Sajnos a fiatalok közül csak egy főt tudtak sikeresen beilleszteni a csapatba. A többieknek még fejlődni, erősödni szükséges. Mindenképpen dobogóközeli pozíciót várt együttesétől. Most masszívan együtt van a csapat, ezért a tavaszi folytatásban hasonló eredményességre számítanak Baracson.

Előszállás – Szabadegyháza 2–3 (1–3)

Előszállás: Czári – Németh, Harasztia, Béres (Horváth G.), Ecsedi, Nyári, Czifra, Szalai, Bozsoki, Reichardt, Rupa (Kovács).

A Dunaföldváron játszott mérkőzésen – pályájuk felújítása miatt ott rendezik hazai találkozóikat – a rengeteg eső nehézzé tette az egyébként kiváló pálya talaját. A csata szemerkélő esőben és kellemetlen, hideg szélben zajlott.

Jól kezdte a csatát az Előszállás csapata, Czifra találatával már az első percben vezetést szereztek. A gyors előnyt hamar eltékozolták a Deli által kikényszerített öngóllal a 16. percben, majd egy vitatott 11-essel a 26. percben már a vezetést is megszerezték (1–2), végül rá három percre egy balról élesen belőtt labdával szerzett góllal újra D’urso Marvin volt eredményes. A szépítő találat Bozsoki révén született a 65. percben, ami a mérkőzés végeredménye lett.

Masinka Csaba, az Előszállás vezetőedzője így értékelt: – Nagyon jól kezdtünk, ami után volt még egy nagy helyzetünk, de utána az ellenfelünk ért el gólokat. Sajnos az esőben egy öngóllal hoztuk őket lendületbe. A tizenegyest jogtalannak találtam, az lett a mérkőzés fordulópontja. Az ellenfél tizenhatosáig minden jól működött, de ott már több hibát vétettünk. A második félidőre feljavult a szélsőjátékunk, kár, hogy csak egy gól született belőle. Úgy gondolom, a döntetlent megérdemeltük volna, de még a győzelmünk is benne volt ebben a mérkőzésben. Kimondottan jól játszottunk, de nem volt szerencsénk.

Baranyai Balázs, a Szabadegyháza vezetőedzője: – Egy kis nehézséget okozott, hogy délre érkeztünk, de az öltözőbe csak negyvenkor jutottunk be. Ezért a kelleténél sokkal kevesebb idő jutott a bemelegítésre, így már az első pillanatban vezetéshez jutott az ellenfél. A végén egy kis szerencsével sikerült behozni a meccset, a javunkra megítélt 11-es szerintem jogos volt. Azt hiszem kicsit túlságosan megnyugodtunk a harmadik gól megszerzése után. A második félidőben kihagytunk két-három ziccert, és ahogy a futballban lenni szokott, az ellenfél szépített. Onnan viszont teljesen nyílttá vált a mérkőzés. Egy kicsit jobb őszre számítottunk, de nem adtuk fel a dobogóért vívott harcot.

DUFK – Adony 4–4 (3–2)

DUFK: Kovács – Matolcsi, Szabó, Gyöngyösi (Furuglyás), Bartha, Rabijász, Széhn, Heftner (Perjési), Danó, Cséplő, Markovics.

Adony: Hamar – Csucsai, Budai, Kovács, Fábián, Bere (Kőkuti), Vukaljovics, Szántó, Erdei (Tatár), Hegedűs, Nebucz.

Gólszerző: Rabijász (18.), Bartha (28.), Markovics (36.), Gyöngyösi (68.), illetve Fábián (5., 9.), Vukaljovics (57., 82.)

További eredmények: Vajta – Seregélyes 9–0, Káloz – Sárbogárd II 1–1, Pusztaszabolcs-Iváncsa II – LMSK Cobra Sport 2–4, Aba Sárvíz – Rác­keresztúr 6–3.

A bajnokság állása

1. Vajta 13 12 0 1 56-10 36

2. Baracs 13 11 1 1 36-13 34

3. Kálóz 13 10 2 1 45-19 32

4. Szabadegyháza 13 7 2 4 35-29 23

5. Nagykarácsony 13 7 1 5 31-31 22

6. Adony 13 6 4 3 34-20 22

7. DUFK 13 6 2 5 45-37 20

8. Sárbogárd II 13 5 1 7 37-37 16

9. LMSK Cobra S. 13 4 3 6 26-26 15

10. Aba Sárvíz 13 4 0 9 22-45 12

11. Előszállás 13 3 1 9 22-38 10

12. Ráckeresztúr 13 2 2 9 16-46 8

13. Pusztasz.-I. II 13 2 1 10 21-45 7

14. Seregélyes 13 2 0 11 17-47 5