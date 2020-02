Az Érden nyújtott remek játék, akarás, lehet a minta a Fradi ellen

A Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata számára a nehéz időszak folytatódik. Az Érd és a Siófok elleni (egymás után két napon) mérkőzéseket követően pénteken, 18.30 órakor a szekszárdi sportcsarnokban az FTC-Rail Cargo Hungaria lesz a dunaújvárosiak vendége.

Mellesleg megjegyzendő, hogy a Fradi sem unatkozik mostanában, mivel a D. Kohász után a Siófokot fogadja, és a Bucuresti együttesével is meg kell küzdenie. Hogy mennyire nem habostortaparti a zöld-fehéreknek ez a sorozat, azt a Rostov Don elleni szombati vereség is bizonyítja a Bajnokok Ligájában. Ám maradjunk mi a saját házunk táján, és valljuk be máris, a mindig győzelemre játszó dunaújvárosi mesteredző, György László ezúttal sem hazudtolja meg magát: „az akarat meglesz, a szándék is világos, de…”

– De nem kétséges, az FTC csapata jóval erősebb a mi csapatunknál jelenleg, és mindenképpen esélyesebb nálunk – mondta a szakvezető. (És az interjú elején máris a régi óriási derbikre váltunk, amikor a Dunaferr esetében csak a Fradi-verés mértéke volt kétséges.)

György László szerint minden mozzanat fontos

Melengeti a lelkünket azért az Érden elért nagyszerű győzelem. Beszéljünk erről, hisz ez nagyon is kedvünkre való…

– Az érdi meccs utáni siófoki vereség ellenére az évente éremre számító Szabó Edina vezette csapat legyőzése nagy bravúrnak számít. Ez nagyon fontos győzelem volt. A küzdeni tudásunk eredménye, és támadásban, védekezésben egyaránt. A másnapi, Siófok elleni találkozón csak rövid ideig tudtunk partiban lenni. Fáradtság, dekoncentráltság is zavarta a teljesítményünket. De nincs okunk az elkeseredésre. Az Érd elleni győzelemből kell nekünk erőt merítenünk a pénteki mérkőzésre.

Akkor nézzük a meccset! Azért a Fradi teljesítménye sem volt egyenletes a közelmúltban…

– Ez igaz, de az FTC teljesítménye mindenképpen javulni fog. Belépett Szucsánszki, Hornyák, Klivinyi… Velük erősebb a keretük. De mi ne legyünk kishitűek, higgyük el, hogy amit gyakoroltunk, tanultunk, azt meg tudjuk mutatni élesben is. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor minden másodpercben, minden mozdulatunkkal a jó megoldást kell választanunk. Minden mozzanat fontos: a támadás befejezése, az agresszív védekezés, az ütközések, a játékunk gyorsasága, a technikai hibák elkerülése, a kapusteljesítmény…, de folytathatnám tovább. Tudásunk maximumát kell nyújtanunk megállás nélküli hajtással. Hetek óta nagyon kemény csatákat vívunk. Most is kiélezett küzdelemre számítunk. Tudjuk, hogy mire képes az esélyes Fradi, de mi a küzdelemhez már hozzászoktunk, s ebből valamennyi játékosunk kiveszi a részét. Ezt szeretnénk pénteken is megmutatni.

A bajnokság állása

1. Győri Audi ETO 17 16 0 1 584-404 32

2. Ferencváros 16 12 3 1 525-404 27

3. Siófok 15 12 1 2 505-357 25

4. DVSC 15 9 3 3 465-430 21

5. Érd 15 10 0 5 483-412 20

6. Vác 15 8 2 5 435-420 18

7. DKKA 16 7 2 7 407-429 16

8. MTK Budapest 17 6 2 9 470-527 14

9. M.magyaróvár 15 4 1 10 386-431 9

10. Kisvárda 15 3 3 9 357-418 9

11. Alba FKC 15 4 1 10 377-471 9

12. Szombathely 15 4 1 10 367-461 9

13. Békéscsaba 15 2 1 12 399-460 5

14. Szent István SE 15 0 2 13 378-544 2

Nem adják fel, kemény meccs lesz

És mit mondott a csapatkapitány a pénteki találkozóról? Íme: – Ebben a megerőltető sorozatban voltak sikereink. Ezeket pedig csapatmunkával értük el. Most a Ferencváros ellen is erre készülünk, nem adjuk fel. Valamennyien beletesszük majd a tudásunkat a játékba. Kemény mérkőzés lesz, és ahogy az Érd ellen, most is bízom a csapatom összetartásában, az egységben. Segítsük majd egymást a játékban, legyünk elszántak, igazi csapatként vegyük fel a küzdelmet – nyilatkozta Szalai Babett.