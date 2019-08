A vereség ellenére hasznos volt ez a meccs is

Folytatva a bajnoki rajtra való felkészülést, szombaton újabb edzőmérkőzést játszottak az MTK otthonában a Dunaújvárosi Kohász KA kézilabdázói.

MTK Budapest–Dunaújvárosi Kohász KA 33–30 (15–15)

Az MTK gólszerzői: Dávid-Azari 2, Dakos 3, Szabados 1, Tóth E. 5 (1), Fekete B. 4, Gerháth 6, Pál T. 8 (3), Zsiborás 3, Szöllősi-Zácsik 1.

A DKKA gólszerzői: Jovovity 2, Triscsuk 1, Mihály 3, Cavlovic 2, Szalai 2, Grosch 2, Szekerczés 9, Kazai 3, Molnár 2, Braun 2, Ferenczy 2.

Hétméteresek: 7/4, ill. 4/3

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

A találkozó elején ellépett álmosan kezdő ellenfelétől a DKKA, így a 13. percben 9–4-es vendég vezetésnél Golovin Vlagyimir időt is kért, amivel segített is övéinek – a szünetre le is dolgozták a hátrányukat. A második harminc perc ben aztán a hazaiaknak sikerült fordítani is, a Dunaújváros támadásaival nem volt gond, ám a védekezés nem zárt elég szorosan. Ugyan a Kohász többször közelebb tudott kerülni ellenfeléhez, ám a végére az MTK megőrizte az előnyét.

A héten újabb három felkészülési találkozó vár a dunaújvárosi együttesre

György László vezetőedző így értékelte a találkozót: –Ahogy az eddigi meccseinken, úgy ezúttal sem az eredmény volt az elsődleges, s a vereség ellenére ma is egy igen hasznos mérkőzést játszottunk. A támadójátékunkkal nem volt különösebb gond, ezt a harminc lőtt gól is bizonyítja, ugyanakkor a védekezés és a kapusteljesítmény ma elmaradt a várttól, de ez nem is meglepő, elég nagy terhelést kaptak az utóbbi időben a csapat tagjai, nem voltunk túl fittek. A mai meccs is felhívta a figyelmet arra, min kell javítanunk, dolgozunk tovább, mert a jövő héten három újabb felkészülési találkozó vár ránk.

A két csapat a héten ismét megmérkőzik egymással, augusztus 15-én az Érden rendezett kupa keretében. Majd a ­DKKA itt játszik még pénteken a Kisvárdával, valamint szombaton a házigazda Érd csapatával is.