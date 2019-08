A Mezőfalva csapata gólzáporral debütált a harmadosztályban

Jól vette a rajtot a Mezőfalva és a Nagyvenyim is a megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 2019/2020-as idényének első fordulójában.

A déli csoportjának mezőnye alaposan átalakult, hiszen több együttes is erősebb bajnokságba való lenne a játékosállomány és az előélet miatt.

A Nagyvenyim tavalyi győztesként méltón kezdte az évadot, az első osztálytól visszalépő Mezőfalva pedig a fiatalokkal újraépített, illetve megturbózott gárdájával szinte legázolta ellenfelét. Az elmúlt évben feléledő Rácalmás viszont nagy csatát vívott a Déggel. Bár a hazaiak a kilencvenedik perc után lőttek még egyet, végül mégis a dégiek örülhettek a három pontnak.

Mezőfalva – Nagylók 10–1 (3–1)

Mezőfalva: Orosz (Antal) – Balázs, Török (Bakos D.), Balogh D., Balogh I., Bakos P. (Horváth P.), Sági (Horváth Zs.), Mekota, Tonka (Szili), Somogyi (Kertész), Takács (Hujbert).

Gólszerző: Balázs (1.), Balogh I. (25.), Somogyi (32.), Bakos P. (47.), Sági (52.), Horváth P. (61.), Horváth Zs. (68., 72.), Kertész D. (69.), Szili (77.), illetve Szekeres (39.).

Az első félidőben számtalan helyzetet kihagyó házigazdák három gólja mellé csak egyetlen találatot tudott bevinni a Nagylók. A második félidőben pedig igazán kiütközött a két együttes közötti tudáskülönbség, a Mezőfalva egy percig sem hagyott kétséget, ezen a mérkőzésen a vendéglátók irányítanak. Végül nagy különbséggel jogosan zárták győztesen a mérkőzést.

A találkozó után Bakos János edzőt kérdeztük: – Nagyon örülünk, hogy győzelemmel kezdhettük a bajnokságot, és szurkolóinkat is megörvendeztethettük a gólokkal. Talán többen is kijönnek majd a mérkőzéseinkre. A játékról elmondható, az történt, amit elképzeltünk taktikailag. A helyzetkihasználásunkon még van javítani való, mert az első félidőben hamarabb is megroggyanthattuk volna ellenfelünket. A hangulat a győzelemnek megfelelően kitűnő. Ezek a srácok szeretnek futballozni, edzésre jönni, így egészen biztosan jó kis csapatunk lesz az idén.

Nagyvenyim – Kulcs 3–0 (1–0)

Nagyvenyim: Gregorich – Jóbi, Pulai, Szabó, Varga, Gászler F., Rozsos, Bata (Csizmadia), Ürmös, Gaszler L. (Nunkovics), Freud (Gaszler T.).

Kulcs: Lengyel (Puskás) – Cserkuti (Fehér), Szeitz, Völcsei, Pasqúalini, Balla, Pulai, Mácsfalvi, Horváth (Nyárasdy), Ócsai, Fehér.

Gólszerző: Pulai (19.), Nunkovics (73.), Gászler F. (89.).

Az első játékrészben nagyjából kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, bár a támadásokból a hazaiak többször veszélyeztették a kulcsi kaput. Az egygólos félidei vezetés még nem nyugtatta meg a nagyvenyimi szurkolókat. A szünet után már a vendéglátók domináltak, és magabiztosan nyertek. A mérkőzés végén Horváth Csaba edző összegzett: – A nagy meleg kissé rányomta a bélyegét a játékunkra, de a győzelemnek örülünk. Az első benyomások alapján viszont van még hova fejlődni. Két-három játékos távozása és nagyjából ugyanannyi érkezése különösebben nem forgatta fel a csapatot. Szabó Kristóf magasabb osztályba, a DUFK-hoz, Lengyel László a Baracshoz ment. Král sérülések miatt kevesebbet vállalhat. Érkezett Rozsos József Géderlakról, Szalai Zsolt Kisapostagról, Gászler Ferenc pedig Perkátáról tért vissza hozzánk. A bajnokságból tehát mindenképpen a legjobbat szeretnénk kihozni. Meglátjuk miként alakul.

Lajoskomárom II – Kisapostag Duna 2–0 (1–0)

Kisapostag Duna: Törjék – Fülöp, Varjas, Dénes (Kiss), Nagy, Fodor, Pék, Fürj, Csima, Csikós (Ladányi), Volf (Kis-Fucsala).

Gólszerző: Dobai (27.), Sonkoly (90.).

Rácalmás – Dég 3–2 (1–1)

Rácalmás: Vereb (Tóth) – Nagy, Szabó, Bartók, Horváth L. (Kis-Szabó), Horváth R. (Mártomn), Domak, Suplitz, Mészáros, Németh.

Gólszerző: Bartók (13.), Mészáros (87.), Suplicz (92.), ill. Takács (31., 46.), Tóth (71., 78.).

További eredmények: Mezőszilas – Alap 0–4, Cece – Sárszentágota 2–3, a Vajta II szabadnapos volt.