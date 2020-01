A Liga védelmében

A 2007 óta az osztrák bázisú EBEL-ben szereplő fehérvári jégkorong a mai napig a szent tehenünk.

A Ferencvárosnak szurkoltam a jégkorong Magyar Kupa döntőjében, és nagyon örültem a győzelmüknek. Nemcsak azért, mert valamikor én is tagja voltam a zöld-fehérek családjának, még csak azért sem, mert a szakosztály vezetője, Hudák Gábor az egyik legjobb barátom, hanem azért, mert a nagyképűek kaptak egy jó kis állast.

Két éve a szlovák extraligában szereplő DVTK Jegesmedvék és a MAC is fentről néz le az Erste Ligára (korábban MOL). Ha egy játékos odaigazol, egyből azt nyilatkozza, itt mennyivel magasabb a színvonal, milyen gyors a tempó, mint otthon. Az Isten és néhány dolgozó, vezető a Magyar Jégkorong Szövetségben tanú arra, hogy amikor a DVTK-t és a MAC-ot elengedték a szlovák bajnokságba, nagy hibának tartottam a döntést, sőt, azon a véleményen voltam, hogy hozzuk haza a Volánt is az EBEL-ből.

Miért is? A vb szempontjából A csoportos álmaink vannak. Nem is illúzió, de egy egységes válogatotthoz, kell egy egységes nemzeti bajnokság. (A magyar hoki nagyon messze van és lesz attól, mint a finn vagy a cseh, hogy légiósokból is össze tud állítani akár két, A csoportos válogatottat.)

Csak néhány apróság a válogatottal kapcsolatban: ha a Volán bejutott volna tavaly az EBEL-döntőjébe, akkor egy játékosa sem tudott volna a válogatottal készülni, ha a DVTK és a MAC nem kerül be a szlovák extraliga rájátszásába, egy hónapot nem játszanak a hokisai, és mivel válogatottfelkészülés még nem volt, mert az Erste Liga döntője április elején még tartott – számukra holt tér lett volna ez az időszak.

De ezek nem is annyira lényeges dolgok a Magyar Kupa-döntő végeredményének szempontjából. A kérdés: most, mit mondanak a nagyokosok, mondják ezután is, hogy az Erste Liga egy nagy semmi, amikor a Tippsport Extraligában szereplő DVTK hazai pályán negyedik lett a kupa négyes döntőjében, a szent tehenünket, az ebeles Volánt pedig 6–3-ra verte a Fradi a fináléban. Azt kétség nélkül elismerem, az EBEL és a Tippsportliga összességében erősebb, mint az Erste Liga. De abban is biztos vagyok, az utóbbi élmezőnye ugyanazt az eredményt el tudná érni az EBEL-ben, illetve a Tippsport Ligában, mint a Fehérvár AV19, a DVTK vagy a MAC – a futottak között ők is ott lennének.

És ami még nagyon fontos. Tavaly a sztárcsapataink játékosai (és a légiósok) majdnem kiejtették a válogatottat a divízió I/A-ból, amíg az Erste Ligában edződő székely csapatokra épülő román válogatott hatalmas meglepetésre Lengyelországot, Ukrajnát, Japánt (is) megelőzve felkerült ugyanebbe a csoportba.

Ezért nagyon figyeljünk az idén a ljubljanai divízió I/A-s vb utolsó mérkőzésére, a magyar–románra (székelyre), nehogy a nagy arcunk miatt divíziót cseréljünk.

Vezető képünk illusztráció.