A Kohász kiütéses sikere után a visszavágó formalitásnak tűnik

A másodosztály nyugati csoportját vezető Vasas ellen lépett pályára itthon kedden a DKKA együttese a női kézilabda ligakupa-elődöntő párharc első mérkőzésén. A vendégek csak negyed óráig tudtak látótávolságon belül maradni, utána a Kohász átrobogott a fővárosiakon, és tizennyolc góllal nyert.

Dunaújváros

A szombati bajnoki mérkőzés után – vereség Debrecenben – kedden újabb feladat várt Vágó Attila csapatára, ezúttal a ligakupában. A sorozat elődöntőjében az a Vasas lesz a lányok ellenfele, amellyel a csoportküzdelmek során is játszottak. Idegenben 42–27-re, hazai környezetben pedig 36–25-re nyertek a dunaújvárosiak, így ismét okkal lehetett bizakodni, hogy már az első találkozó után tulajdonképpen eldől a továbbjutás kérdése. A ­DKKA a negyeddöntőben a legnagyobb riválist, a Mosonmagyaróvárt búcsúztatta – ezért is mondhattuk ezt előre hozott finálénak –, amíg a Vasas a Kecskemétet.

Vágó Attila kicsit megkeverte a lapokat a találkozóra, ahol a szabályok szerint légiósok nem léphetnek pályára. Például Krupják-Molnár kezdett balszélen, Román Dorina pedig jobbátlövőben.

A mérkőzés elején a Vasas igyekezett tartani a lépést a Kohásszal, Kántor szép védéseinek is köszönhetően. Hiába lépett el hárommal a ­DKKA, a 10. percre egyre zárkózott a Vasas, kihasználva a hibákat, és a félidő derekán is még csak három volt a hátrányuk, 10–7. Aztán összeállt a DKKA hátsó fala, amin rendre elhaltak az ellenfél támadásai, és egyebek között gyors gólokkal, egy 9–2-es szériával magabiztos hazai előny alakult ki, 19–9. A Vasas hiába próbálkozott időkéréssel, az sem tudta megtörni a Kohász lendületét.

A fiatalok is gólokkal járultak hozzá a győzelemhez

Ami a második félidőben is megmaradt, Wéninger védései mellett tovább hízott a hazai előny, Vágó Attila mindenkinek játéklehetőséget adott, a fiatalok pedig éltek is vele. Fodor és Husti mellett Matuzca például zsinórban háromszor is eredményes volt, amit a kispad és a lelátón ülő klubtagok nagy üdvrivalgással fogadtak. Az 50. percre már húsz gól volt a különbség, 37–17. Persze, ilyenkor már a koncentráció alábbhagyhat, amit több technikai hiba és kihagyott lövés is jelzett, ezt pedig a Vasas három góllal viszonozta. Vágó Attila időt kért, hogy rendezze a sorokat, aki bizony még ekkora előny birtokában is nagyon mérgesen magyarázott egy-egy elrontott támadás, vagy védekezés miatt. A kis pauza után Takács Fruzsina még szerzett egy vendégtalálatot, 37–21, aztán Husti törte meg a nyolcperces Kohász-gólcsendet, majd gyors lerohanások után Fodor és Horváth is betalált még, Imrei gólja csupán szépségtapaszt jelentett a Vasas számára a lefújás előtt.

A visszavágót, ami ezek után csak formalitásnak tűnik, május 17-én rendezik majd meg.

A keddi ligakupa-mérkőzés jegyzőkönyve

DKKA – Vasas 40–22 (22–11)

DKKA: Hlogyik – Mihály P. 3, Román 5 (1), Bulath 4 (3), Nick 3, Szalai B. 5, Krupják-Molnár 4. Csere: Wéninger (kapus), Barján 1, Ferenczy 2, Horváth G. 2, Fodor N. 4, Kazai, Husti H. 2, Matucza G. 5. Vezetőedző: Vágó Attila.

Vasas: Kántor – Kovács, Nagy Zs. 2, Hadnagy 1, Ivanics, Speth 1, Szatmári 4. Csere: Demjén (kapus), Imrei 2, Takács F. 2 (2), Sárkány 1, Szilovics 4, Ács 3, Tóth M. 1,Házi 1, Nagy R. Vezetőedző: Penszki Gergely.

Kiállítások: 4, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 4/4, illetve 2/2.

A másik ágon már korábban lejátszották az első meccset, azon a Kozármisleny 25–22-re nyert a Kispest NKK-Vajk ellen.