A céljuk a legfényesebb érem megszerzése az Universiadén

Kedden a franciák ellen kezdi szereplését a világ második legnagyobb multisport eseményén, az Universiadén a magyar női vízilabda-válogatott, soraiban erős dunaújvárosi jelenléttel. A lányok ezúttal is a legfényesebb éremért szállnak harcba.

Nyilván minden játékos számára az „igazi” olimpia, illetve egy világbajnokság a legfőbb célkitűzés, de ezt az eseményt sem illik félvállról venni, amelyet rendszerint 15-20 sportágban 150-160 ország 10-12 ezer résztvevőjével rendeznek.

Persze, amikor Garda Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics csapatkapitánya a budapesti Világliga szuperdöntő után megtudta, hogy kikerült Bíró Attila szövetségi kapitány világbajnoki keretéből, s Dél-Korea helyett Olaszországba utazhat, nyilván nem repesett az örömtől. Ám ezt a dolgot gyorsan lezárta magában, s mint lapunknak viccesen megjegyezte, úgy látszik, a világbajnokságokkal nincsen szerencséje, hiszen két, vagy éppen öt éve is hasonló helyzetbe került. – Szerencsére azért van egy olimpiai negyedik helyem, meg Európa-bajnoki címem, és még egy vb-bronzom is, szóval a válogatottal is elértem már nagy sikereket. Az első edzéstől kezdve már az Universiade a legfontosabb számomra, itt próbáljuk meg az első helyet megszerezni, mert ezt tűztük ki magunk elé. Természetesen szurkolok a csapattársaimnak és a válogatottnak a vb-n, hogy minél jobb eredményt érjenek el.

Garda Krisztináék az esemény előtti utolsó versenyeken, múlt héten szerdától péntekig a budapesti nemzetközi tornán mérhették fel, hol tartanak, méghozzá a klub edzője, Mihók Attila szövetségi kapitányi irányításával. A felnőttválogatottól kikaptak, az Európa-bajnok hollandokkal döntetlent játszottak, majd két negyeden át remekül helytálltak az olimpiai ezüstérmes olaszokkal szemben. Persze az Universiade esetében mindig kérdés, az ellenfelek vajon milyen csapatokkal érkeznek, a nemzetközi porondról ismert nevek közül ki lesz itt. Mi kedden a franciákkal kezdünk, szerdán a csehekkel folytatjuk, majd vasárnap Japán, hétfőn Kanada jön. Nem egy bombaerős csoport, mondhatnánk. A másik már annál inkább: Egyesült Államok, Ausztrália, Olaszország, Oroszország, Kína.

– Mivel majdnem átfedés van a két világverseny között és kell átállás is az időeltolódás miatt, ezért nem gondolom, hogy minden válogatott az összes sztárjával érkezne. Mi a könnyebb csoportban vagyunk, ami nem biztos, hogy jó, de esélyünk van az érmes helyekre, vagy még annál is többre, mert a célkitűzés egyértelműen a győzelem. Egészen jó a csapatunk, kiváló az egység, és attól, hogy nem mindenki szerepelt még a felnőttválogatottban, a bajnokságban már megmutatta, hogy nem rossz játékos, sőt! – hangsúlyozta.

Egyébként Gridának, ahogyan pólós berkekben mindenki szólítja, már van egy Universiade ezüstje 2017-ből szintén Mihók Attilával, aki az edzői stáb tagja volt, az akkor elveszített döntő miatt, no meg azért, mert „Mihinek” (Mihók Attila – a szerk.) is kijárna már egy nagy trófea, rajta nem fog múlni semmi még, így a hosszú szezon után sem. – Annyira gyorsan megy minden, esemény esemény hátán, befejeztük a bajnokságot, aztán másfél hét után már kezdődött is a válogatott felkészülése. Egyébként felemás érzésekkel tekintek vissza a szezonra. Az, hogy megnyertük az európai szuperkupát a Kirishi ellen, csodaszámba ment, ami nem adatik meg sűrűn egy sportolónak. A Magyar Kupa bronz kicsit csalódás, hogy nem jutottunk döntőbe, a hazai szuperkupa fináléban is jó lett volna elkapni az Újpestet. Az Euroligában nem jutottunk tovább a csoportból, de huszonnégy óra alatt játszottunk Európa legjobbjaival, közte a későbbi győztes Sabadellel. A bajnoki döntőben megint azt éreztem, mire ideértünk, fejben kicsit elfáradtunk, nem tudtunk kihozni magunkból mindent, ezért csalódás a három sima vereség, szerintem több volt benne. Nem kifogás, de azért borzasztóan megterhelő volt, hogy az uszoda felújítása miatt kis túlzással megkerültük a Földet, annyit utaztunk napi szinten edzésekre, mérkőzésekre. Nagyon várjuk már az új, megszépült otthonunk átadását. Egyébként a következő évad még keményebb lesz, közte a januári, hazai Európa-bajnoksággal, de azért még Olaszországban szeretnénk maradandót alkotni – tette hozzá.

A válogatottban Gardán kívül Kiss Alexandra és Brezov­szki Gerda képviseli a DUE-Maarsk csapatát, a Dunaújvárosi Egyetem színeit pedig még többen, ugyanis Kiss és Brezov­szki mellett – Garda a Széchenyi Egyetem hallgatója – Gémes Alexa, Farkas Tamara, Huszti Dóra és Lekrinszki Gina is az intézmény tanulója, azaz a dunaújvárosi campus adja a válogatott legtöbb játékosát. A férfivízilabda-válogatott négy tagja is a DUE diákja, Burián Gergő, Német Toni, Sánta Dániel és Szatmári Kristóf személyében.