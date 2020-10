Online aukciót hirdetett a Jószolgálati Otthon Közalapítvány a gondozottak festményeiből

Köztudottan idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Jószolgálati Otthon Közalapítvány napköziotthonos intézménye. Ennek alkalmából pazar kiállítás keretében betekintést engedtek a falaikon belül zajló művészetterápiás fejlesztőmunkába, pontosabban annak eredményébe a Bartók aulagalériájában. Úgy volt, hogy egy aukción értékesítik a kiállított alkotásokat.

A vírushelyzet kapcsán hozott rendelkezések azonban ezt meggátolták, az árverés elmarad. Legalábbis élőben nem tartják meg, viszont a Facebookon létrehoztak egy oldalt Jótékonysági licit a Jószoliért elnevezéssel, ahol lehetőség nyílik megvásárolni az alkotásokat, és ezzel segíteni az intézményben folyó fejlesztőmunkát. Október másodikáig még lehet licitálni.

A művészetterápiás foglalkozásokon nincsenek szabályok, kötöttségek

De miért olyan különleges a Jószoliban folyó munka? Egyrészt, mert olyan fejlesztő foglalkozásokat tartanak az ellátottaknak, ami országos viszonylatban is egyedülálló. Ehelyütt essék szó a művészeti fejlesztésről, hiszen annak látható eredménye kerül a jelképes kalapács alá. Az intézményben két fejlesztő, Kóty Zsuzsanna és Tankó István foglalkozik ezzel a területtel. Vannak terápiás foglalkozásaik, és működtetnek egy rajzszakkört is azok számára, akik szeretnének jobban kiteljesedni az alkotásban. Az előbbiben egyetlen technikát használnak, viszont semmilyen további megkötés nincs, az utóbbiban pedig többféle technika is megtanulható a maga korlátaival együtt.

A művészetterápiás foglalkozások előtt a speciális papírt beáztatják, úgy kerül a rajztáblára, ahol aztán hígított akrilfestékkel lehet pöttyözni, folyatni, festeni ecsettel, és nincsenek szabályok az alkotásban. Mindenki teljesen átadhatja magát a fantáziájának, azt fest ki magából, amit szeretne. Mert a foglalkozásban vannak. Körbeülnek, és mindenki elmondhatja, hogy érzi most magát, milyen szín, állat, autó lenne legszívesebben. Ezek után meghallgatnak egy mesét. Nem is akármilyet, ugyanis az mindig az aktuális helyzethez kötődik. Ha voltak konfliktusaik, akkor a munkatárs olyan mesét választ, ami ezt segít feloldani. A nap folyamán, de akár az egész héten figyeli, mi történt velük, de sokszor nem is kell, mert nagyon sokan maguktól mondják el, hogy szerelmesek, vagy összevesztek valakivel. Ha olyan súlyú, akkor előkerül a hozzá illő mese, ha nem, akkor az évszaknak vagy a hangulatnak megfelelőt választanak. Sokszor előkerülnek az eredettörténetek, magyarok, külföldiek is.

A kialakult hangulat megőrzésére, megerősítésére hozzá illeszkedő zene szól a festés alatt végig. A foglalkozás alatt mindenki elmélyedve fest, és a csöndben önmagára figyel. A megszületett alkotásokat a végén összerakják a terem közepén, amit körbeülnek, és elmesélik egymásnak, hogyan változtak meg az érzései ez idő alatt, mi tetszett nekik a legjobban a történetből. A rajzszakkörön hetente egyszer lehetőségük van különféle technikákat tanulni, pasztellt, akrilt, temperát használni, még festőkéssel is festenek. A témában itt sincs megkötés, ha valaki virágot szeretne festeni, akkor csak a technikát választják ki a virághoz. Ha víztornyot vagy az Eiffel-tornyot szeretné, akkor azt festheti.

Most az online liciten az itt készült, mintegy harminc alkotásból lehet vásárolni licit formájában. Megadják a kikiáltási árat, a licitlépcsőt, valamint a licit zárásának pontos időpontját. Az adományokból (amikről igazolást is kiállítanak) újabb fejlesztő eszközöket vásárolnak majd, amiket meg is mutatnak a közösségi oldalon.