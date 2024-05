A rendezvény vezérvonala a régi, retró majálisok hangulatának felelevenítése.

Délelőtti felfedező körünk első élményeként egy régi Ikarus busz gurult be a mozi előtti megállóba, fel-és le szálltak róla az utasok, igazán kedves, nosztalgikus látvány volt. Még itt a téren olvashattuk a mozi műsorkínálatát, olyan kultikus dunaújvárosi vonatkozású filmekkel, mint a Kölyök, a Csocsó vagy éppen a Sose halunk meg. Széles fegyverarzenált lehetett szemlézni, s kézbe venni a szökőkút melletti állomáson, motoros harci díszben pedig fotókat is eltehettek emlékbe a látogatók. A rendezvény bejáratához érve egy ismerős arcon akadt meg a szemem; Z. Kárpát Dánielt, jobbikos országgyűlési képviselőt véltem felfedezni, aki éppen diskurált valakivel, de hirtelen egy fiatalember szólított le bennünket, s valami rajta újvárosos szórólapot akart adni a kezünkbe. Felpillantva láttam, hogy saját standdal is kitelepült a jelenlegi városvezetőket egybe tömörítő egyesület, nyilván jó lehetőség volt az esemény a kampányolásra, úgyhogy jelezve, hogy ebből mi nem kérünk, sétáltunk tovább.

Sok szép oldtimer járművet csodálhattunk, látható, hogy gondosan karban tartják azokat a tulajdonosaik. A lépcsőházi árkádoknál is volt mit megcsodálni, például babákat, bakelitlemezeket, a könyvtári sarok emléktárát. Néhány hölgy piros-pöttyös retro ruhában érkezett a rendezvényre, és ünneplőbe öltözött ifjú úttörő is felbukkant a fesztiválozók között. Aztán Pintér Tamás polgármester lelkesítő szónoklatában többek közt arra biztatta a közönséget, hogy gyűjtsenek minél több emléket ezen a rendezvényen, majd egy régi tűzoltóautós-zenekari vezetéssel közös felvonulásra is csatlakozhattak a vendégek.