Közeleg a tanév vége, ezen a héten esedékes a középiskolások ballagása. Némileg rendhagyó lesz az idei menetrend is, ugyanis a Rudas Közgazdasági Technikumban és a Bánki Donát Technikumban nincs ballagó osztály, tehát ezek az intézmények nem is tartanak ünnepséget (a szakképzési rendszer átalakítása miatt jött ki így idén, hogy ahol csak ötéves technikumi osztályok vannak, ott most ebben az évben nincsenek végzősök).

A hagyományok szerint a városi ballagások sorát a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola nyitja, ők május 2-án, csütörtökön 16 órakor búcsúztatják a végzősöket.

A többi intézmény pedig mind május 3-án, pénteken tartja meg az ünnepséget. A Lorántffy Zsuzsanna Technikumban 14 órakor kezdődik a ceremónia.

Aztán 16 órakor egyszerre három iskola, a Széchenyi István Gimnázium, a Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola, valamint a Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola tartja meg a ballagást.

A Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola a két telephelyén külön-külön tartja az ünnepséget: a központi, Vasmű téri épületben 15:30-kor kezdenek, a villamos tagintézményben (Apáczai Csere János utca) pedig 17 órakor.

Ugyancsak 17 órakor lesz a ballagás a Pannon Oktatási Központban is.